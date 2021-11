Free Mobile : Dernier jour pour profiter du bon plan forfait mobile

À la recherche d'un bon plan mobile ? Ça tombe bien, l'offre promotionnelle de Free Mobile est encore disponible, mais seulement jusqu'à ce soir, 23h59 ! Retrouvez dans cet article tous les détails sur la série Free 80Go à 10,99€ par mois afin de faire votre choix au plus vite !

Free Mobile et sa série Free 80Go

L'opérateur avait lancé au début de ce mois-ci une nouvelle série Free, valable encore jusqu'à ce soir. Cette série Free vous permet de profiter de 80Go d'internet en France pour la somme de 10,99€ par mois la première année d'abonnement !

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les séries Free de Free Mobile, le principe est simple. Vous profitez de cette offre mobile pendant un an puis celle-ci évolue de manière automatique vers le forfait Free 5G. Ce dernier sera au prix mensuel de 19,99€ et vous offrira davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus conséquente - voire illimitée - en France, mais aussi à l'étranger, une liste plus exhaustive pour pouvoir communiquer et vous connecter aux quatre coins du monde ou encore l'accès gratuit au service Free Ligue 1.

Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement (la série Free comme le forfait Free 5G) à tout moment et sans frais. Par ailleurs, pour pouvoir profiter de cette offre mobile, assurez-vous de ne pas avoir été abonné au forfait Free au cours des 30 derniers jours !

Les garanties de la série Free 80Go

La série Free vous permet d'apprécier le Free WiFi de manière illimitée ainsi que 80Go d'internet, pour pouvoir surfer sur le web en toute sérénité depuis la France. Lorsque vous voyagez, la série Free vous accompagnera avec ses 8Go dédiés à votre connexion depuis l'Europe et les départements d'outre-mer.

En ce qui concerne vos communications, vous pourrez bénéficier de l'illimité en France métropolitaine, dans les DOM et en Europe ! Plus précisément depuis la Métropole, vos garanties se présenteront comme suit :