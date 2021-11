Black Friday : baisse de prix de la Série Limitée Free Mobile 80Go !

C'est une surprise qui va faire des heureux : il est possible de profiter jusqu'au 30 novembre inclus d'une baisse de prix sur le tarif initial de la série Free Mobile 80Go ! En effet, celle-ci passe en dessous de la barre des 10€ par mois ; venez la découvrir en détail dans cet article.

La série Free à prix réduit pour le Black Friday

À l'occasion du Black Friday, la plupart des opérateurs de réseau mobile mettent en avant de belles offres promotionnelles sur leurs forfaits et Free Mobile ne fait pas exception. En effet, la série limitée Free avec 80Go d'internet bénéficie d'une baisse de prix sur son tarif initial, fixé dorénavant en dessous du seuil des 10€ par mois ! Ainsi, si vous souhaitez profiter de la série Free 80Go à 9,99€ par mois, il vous faudra décider avant le 30 novembre, minuit !

Ce tarif restera valable la première année d'abonnement puis évoluera en même temps que l'offre mobile à 19,99€ par mois. Ce nouveau tarif, correspondant au forfait Free 5G, vous permettra de disposer de davantage de garanties (une enveloppe data plus importante, voire illimitée, en France, 25Go à l'étranger, la possibilité de communiquer et de vous connecter dans chaque continent, accès gratuit au service Free Ligue 1, etc.).

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais. Assurez-vous de ne pas avoir été abonné au forfait Free au cours des 30 jours qui auront précédés votre souscription ; c'est en effet la condition pour pouvoir bénéficier de cette série Free à prix préférentiel !

Les garanties de la série Free 80Go

Ce forfait pas cher vous permettra de profiter de 80Go d'internet en France, mais également du Free WiFi en illimité. Si vous êtes amené à voyager à travers l'Europe et les départements d'outre-mer, vous pourrez utiliser jusqu'à 10Go, prévus à cet effet par l'opérateur.

En ce qui concerne les communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter en Métropole, dans les DOM comme en Europe. Plus précisément depuis la France métropolitaine, vos garanties se présentent comme suit :