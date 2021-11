Nouveau RED DEAL avec un iPhone 8 offert chez RED by SFR

Le nouveau RED DEAL est disponible jusqu'à lundi prochain inclus chez RED by SFR, c'est l'occasion ou jamais de faire une bonne affaire ! Découvrez dans cet article la nouvelle offre promotionnelle "iPhone 8 offert + forfait 100Go" sortie à l'occasion du RED DEAL.

Le nouveau RED DEAL : l'iPhone 8 offert

RED by SFR a lancé une nouvelle opération RED DEAL qui va ravir les amateurs d'iPhone ! En effet, l'offre "smartphone offert + forfait 100Go" vous permet non seulement d'acquérir l'iPhone 8 reconditionné bon état gratuitement, mais en plus de profiter d'une réduction sur le tarif du forfait 100Go - que nous vous présentons en deuxième partie.

Pour celles et ceux qui seraient dubitatifs sur l'aspect occasionnel, rassurez-vous, l'iPhone 8 64Go - d'une valeur de 180€ et de coloris gris - aura été contrôlé, testé et réinitialisé par des experts afin de vous garantir une utilisation optimale et fonctionnelle ! Doté d'un écran de 4,7 pouces, votre nouveau smartphone pourra être expédié sous 48 heures et bénéficiera d'une garantie de 24 mois. De plus, si vous choisissez la livraison en point relais, celle-ci vous sera offerte. Enfin, votre carte SIM vous coûtera seulement 1€.

Pour bénéficier de cette offre, il vous faudra décider avant lundi 29 novembre prochain, minuit, et ouvrir une nouvelle ligne mobile RED, même si vous êtes déjà client chez RED by SFR.

Le forfait 100Go à prix réduit

Le forfait mobile associé à l'offre RED DEAL est le forfait 100Go qui bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ sans condition de durée ! Ainsi, vous devrez verser 15€ par mois - au lieu de 20€ - et vous engager pour une période minimale de 2 ans.

Ce forfait vous propose de surfer sur le web en toute sérénité depuis la France grâce aux 100Go inclus, mais aussi depuis l'Union européenne - DOM inclus, la Suisse et Andorre ! En effet, l'opérateur vous fournit 13Go utilisables depuis ces destinations.

En termes de communications, vous pourrez utiliser l'illimité de la manière suivante :

en France métropolitaine : appels illimités vers les numéros métropolitains, d'Amérique du Nord et des DOM (hors Mayotte) et vers les fixes de nombreuses destinations, SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

depuis l'Union européenne, les DOM, la Suisse et Andorre : appels, SMS et MMS illimités

Autres bons plans RED à ne pas manquer :

Dans le cadre du Black Friday, l'opérateur RED by SFR vous permet de vous procurer un forfait sans engagement à prix cassé. Les offres sont valables jusqu'au 29 novembre inclus et sans condition de durée. Elles offrent entre 200Mo et 200Go pour le plus connecté dès 5€ par mois ainsi que les communications illimitées.