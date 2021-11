Les meilleures promos Samsung Galaxy pour le Black Friday 2021

Les promos pour le Black Friday ont déjà démarré chez la plupart des marques. Toujours au rendez-vous de ces événements, Samsung propose cette année, de grosses réductions sur plusieurs de ses smartphones, dont certains des plus récents. Si vous êtes un fan de la marque coréenne, voici donc un récap des bons plans dont vous pouvez profiter.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à partir de 499 €

C’est assurément l’un des meilleurs bons plans de ce Black Friday, toute marque confondue. Pour tout achat effectué directement sur la boutique officielle Samsung France, le fabricant vous offre une remise immédiate de 260 € !!! C’est énorme ! Grâce à cette réduction hors-norme, le Samsung Galaxy S20 FE 5G (128 Go) est à vous pour seulement 499 € au lieu de 759 € !

C’est donc le moment ou jamais de vous offrir cet excellent smartphone qui est doté d’un superbe écran Super AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Très performant, il est animé par une puce Snapdragon 865 associée à 6 Go de RAM. Trois capteurs (12+12+8 mpx) avec un zoom optique 3x composent son appareil photo principal. Quant à la batterie, elle possède une capacité de 4500 mAh et est compatible avec la charge rapide à 25 W.

Galaxy S20 Fan Edition acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

399,00 € Amazon Marketplace

Boulanger 399,00 € acheter Boulanger

Rakuten 399,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Jusqu’à 360 € de remise immédiate sur les Galaxy S21 Series !

Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Toujours sur sa boutique en ligne officielle, Samsung fracasse les prix de ses derniers flagships. Les réductions offertes sont renversantes :

160 € de remise immédiate sur le Galaxy S21

Le modèle standard des S21 Series est le premier concerné par cette promo. Il passe de 859 € à 699 € pour sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En prime, le fabricant vous offre gratuitement une coque de la couleur de votre choix et un Galaxy SmartTag+.

260 € de remise immédiate sur le Galaxy S21+

Cette fois, ce sont 260 € de remise qui sont offerts ! Vous pouvez ainsi vous offrir le Samsung Galaxy S21+ (128 Go) à partir de 799 € au lieu de 1059 €. Comme pour le modèle précédent, une coque et un Galaxy SmartTag+ sont aussi offerts.

Jusqu’à 360 € de remise sur le Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung repousse encore plus les loin les limites sur son fleuron, en vous offrant :

260 € de remise sur le Galaxy S21 Ultra 5G avec 12 Go/128 Go. Ce modèle revient ainsi à 999 € au lieu de 1259 € ;

260 € de remise sur le Galaxy S21 Ulta 5G avec 12 Go/256 Go. Pour l’acheter, vous débourserez donc seulement 1049 € au lieu de 1309 € ;

360 € de remise sur le Galaxy S21 Ultra 5G avec 16 Go/512 Go. Son prix dégringole donc à 1079 € au lieu de 1439 €.

Comme pour les précédents modèles, une coque et SmartTag+ sont offerts. Des offres de financement sur 24 mois sont par ailleurs également disponibles.

Samsung Galaxy S21 acheter au meilleur prix Rakuten

600,00 € Rakuten

Boulanger 649,00 € acheter Boulanger

Fnac Marketplace 688,89 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Samsung Galaxy S21 Ultra acheter au meilleur prix Rakuten

924,00 € Rakuten

Fnac 999,00 € acheter Fnac

Rue du Commerce 1043,99 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

Samsung Galaxy S21+ acheter au meilleur prix Rakuten

694,90 € Rakuten

Boulanger 799,00 € acheter Boulanger

Amazon Marketplace 799,90 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Le Galaxy A52s à 379 €

Si vous recherchez un bon plan sur un modèle milieu de gamme, Samsung a également ce qu’il vous faut. Dans le cadre de la promo en cours, le Galaxy A52s 5G (128 Go) est en effet proposé avec une remise de 80 €. Vous pouvez ainsi l’acheter à 379 € au lieu de 459 €.

Une bonne affaire qui permet de profiter des bonnes performances de ce smartphone qui est animé par une puce Snapdragon 778G et est doté d’un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.