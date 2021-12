iPhone Xr, iPhone 11, iPhone 8 ou Galaxy S9 reconditionné à prix cadeau avec ces forfaits mobiles !

À la recherche d'une bonne affaire pour l'achat de votre nouveau smartphone ? Découvrez dans cet article les promotions de Cdiscount Mobile : 4 smartphones offerts ou à petit prix avec leur forfait mobile associé, livrés gratuitement ! Valables jusqu'au 19 décembre inclus et dans la limite des stocks disponibles, vous devriez trouver votre bonheur parmi ces quatre offres promotionnelles !

Le Samsung S9 64Go et son forfait 60Go

Si vous souhaitez obtenir gratuitement le Samsung S9, de coloris noir et reconditionné excellent état, il vous faudra souscrire au forfait 60Go à 14,99€ par mois pendant au moins 2 ans !

Doté d'un écran de 5,8 pouces, le Samsung S9 s'accompagnera d'accessoires neufs (écouteurs, charge secteur câble USB). En ce qui concerne le forfait 60Go, vous pourrez profiter des garanties suivantes :

60Go en France, 20Go utilisables depuis l'Europe* et les DOM

utilisables depuis l'Europe* et les DOM depuis la Métropole : appels, SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

vers les numéros métropolitains depuis l'Europe* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Une série d'iPhone proposée : le 8, le Xr et le 11

Pour les amateurs d'iPhone, vous avez le choix parmi trois offres. Quelle que soit celle que vous choisirez, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer en France métropolitaine, en Europe* et dans les DOM. Notez toutefois que les communications émises depuis la Métropole vers les DOM ne sont pas incluses.

L'iPhone 8 64Go et son forfait 60Go

Vous souhaitez profiter d'un iPhone 8 reconditionné excellent état offert ? C'est possible à la condition de souscrire au forfait 60Go à 14,99€ par mois ! Vous devrez également vous engager pour une durée minimale de 24 mois.

Votre iPhone 8 dispose d'un écran Retina HD de 4,7 pouces et sera de couleur gris sidéral. Du côté du forfait associé, vous bénéficierez des mêmes garanties que susmentionné, à savoir 60Go d'internet en France et 20Go que vous pourrez utiliser lors de vos séjours à travers l’Europe* et les DOM.

L'iPhone Xr 64Go et son forfait 150Go

L'iPhone Xr, reconditionné bon état, est à seulement 9,99€ si vous vous abonnez au forfait 150Go à 24,99€ par mois ! Notez que cette offre promotionnelle vous engage pour une durée d'au moins 24 mois.

Concernant ce forfait mobile, il vous permettra de surfer sur le net en toute sérénité grâce aux 150Go prévus pour vous connecter en France ainsi qu'avec les 27Go dédiés à votre connexion internet à l'étranger (UE*/DOM) ! Par ailleurs, Cdiscount Mobile vous permet de choisir parmi plusieurs coloris, à savoir le noir, le blanc, le rouge ou encore le bleu.

L'iPhone 11 64Go et son forfait 100Go

Enfin, de la même manière que précédemment cité, il est possible d'acquérir l'iPhone 11 - reconditionné bon état - pour la somme de 19,99€ si vous souscrivez au forfait 100Go à 29,99€ par mois pendant 2 ans, au minium.

L'iPhone 11, d'une dimension de 6,1 pouces, est disponible en noir, violet, rouge et blanc. Quant au forfait correspondant, vous aurez la possibilité de naviguer sur la toile à hauteur de 100Go en France et de 23Golorsque vous voyagez en Europe* et dans les DOM.

* Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège