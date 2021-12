Arrêt de la production d’iPhone pour la première fois depuis 10 ans

Selon un rapport publié par Nikkei, Apple a été contraint d’arrêter la chaîne de montage des iPhone pendant plusieurs jours pour la première fois depuis 10 ans à cause principalement des limitations de la chaîne d’approvisionnement en composants.

Nikkei Asia vient de publier un article complet détaillant les problèmes que le géant américain Apple rencontre en ce moment en ce qui concerne la fabrication des nouveaux smartphones iPhone. En effet, il est expliqué que ces semaines sont normalement celles de l’année où la production Apple a recours à des heures supplémentaires pour les employés afin de faire face à la demande mondiale pour la période des fêtes de fin d’année. Mais, au lieu de devoir faire plus d’heures, les travailleurs se voient contraints de prendre des congés.

L’un des responsables de la chaîne d’approvisionnement aurait déclaré à Nikkei : « qu’en raison du nombre limité de composants et de puces, cela n’avait aucun sens de faire des heures supplémentaires les jours fériés et de donner un salaire en plus aux travailleurs de première ligne » et il continue : « Cela ne s’est jamais produit auparavant ». Nous savons qu’Apple a réduit la voilure avec une demande de production en baisse sur les iPhone 13. Courant novembre, la marque américaine a dû abandonner la production des iPad pour maintenir celle des smartphones, mais cela n’était toujours pas suffisant pour empêcher la production de s’arrêter. Selon Nikkei, l’objectif d’Apple était, à la base, de fabriquer 95 millions d’iPhone 13 pour 2021, un chiffre revu à la baisse puisqu’il n’était plus « que » de 83 à 85 millions début décembre.

Toujours selon le rapport établi par Nikkei, la production d’iPhone 13 en septembre et octobre n’a pas atteint les objectifs les couvrant à seulement 20% alors que la production d’iPad semble être arrivée à 50% des objectifs alors que celle des iPhone des générations précédentes est en dessous de 25% par rapport aux attentes. Les retards sont dus à de multiples causes dont les goulots d’étranglement de la production, l’augmentation des délais de livraison des composants, les mesures de « verrouillage » de la part des autorités malaisiennes et vietnamiennes, etc.

