Le realme 8 est à prix cassé avec -28% de réduction chez Rakuten et une livraison garantie avant Noël

Pour moins de 200€, vous pouvez offrir ou vous offrir pour Noël le realme 8. Non vous ne rêvez pas ! Grâce à une promotion incroyable proposée aujourd’hui chez Rakuten sont prix chute de -28%. Ne passez pas à côté de cette offre car vous risqueriez de le regretter.

Le realme 8 est en promotion à moins de 200€ chez Rakuten pour Noël

Bonne nouvelle ce matin que de découvrir sur le site de Rakuten une nouvelle promotion faisant drastiquement chuter le prix du realme 8. Grâce à une promotion incroyable de -28%, son prix passe en dessous de la barre des 200€. Vous pouvez donc l’acheter à 179.99€ au lieu de 249.99€. Economisez 70€ en achetant ce smartphone realme aujourd’hui. L’offre concerne le realme 8 avec un espace de stockage de 128 Go et de couleur argent.

En plus, en le commandant dès maintenant, la livraison est encore garantie avant Noël. Vous pourrez le déposer sous le sapin. En rejoignant le Club R bénéficiez en plus d’une cagnotte offerte de 18€ que vous pourrez dépenser lors de votre prochain achat sur l’ensemble du site.

Le realme 8 : un smartphone polyvalent et endurant

Lors de notre test du realme 8, nous avons été impressionnés par sa polyvalence et son endurance. Ce smartphone est un sérieux concurrent au Samsung Galaxy A52 ou au Xiaomi Redmi Note 10. Il est équipé d’un grand écran Amoled de 6.4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Ses performances, il les doit au processeur Mediatek Helio G95 qu’il embarque ainsi qu’à ses 6 Go de mémoire vive. Il possède également un espace de stockage interne de 128 Go extensible.

Son appareil photo est doté de 4 capteurs à l’arrière dont un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels, ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. A l’avant, vous trouverez un capteur de 8 Mpx parfait pour les selfies. Le realme 8 est assez endurant car il est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 30 W.