Forfait mobile : 2 jours supplémentaires pour profiter des super bons plans RED by SFR

Les forfaits mobiles RED by SFR à prix sacrifié pour Noël sont toujours d'actualité. L'opérateur offre 2 jours supplémentaires pour profiter de l'une de ces promotions exceptionnelles. Découvrez ici toutes les infos de ces super bons plans RED by SFR

Trois forfaits illimités avec 40Go, 100Go ou 200Go à prix sacrifiés

Bonne nouvelle pour les retardaires ! Les promotions BIG RED de Noël sont prolongées. L'opérateur RED by SFR offre 2 jours supplémentaires pour craquer pour l'un de ces forfaits illimités à prix cassés. Ces offres à partir de 10€ par mois sont valables sans engagement de durée et sans condition de durée. Vous restez ainsi libre de rompre votre contrat à tout moment et vous ne subirez pas de hausse de prix au bout d'un an.

En matière de communications, ces trois forfaits pas chers incluent les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que depuis l'Europe et les DOM. Côté internet, les volumes Web alloués en France sont compris entre 40Go et 200Go. A l'étranger (Europe et DOM), les données mobiles offerts vont de 7Go à 17Go.

En fonction de vos besoins en matière d'internet, vous pourrez donc choisir parmi ces trois offres :

Le forfait 24/24 avec 40Go de 4G en France + 7Go en Europe et DOM à 10€

Le forfait 24/24 avec 100Go de 4G en France + 14Go en Europe et DOM à 13€

Le forfait 24/24 avec 200Go de 4G en France + 17Go en Europe et DOM à 15€

Un forfait mobile à 5€ par mois

RED by SFR propose aussi un mini forfait mobile à 5€ par mois jusqu'au 22 décembre. Cette offre est aussi valable sans engagement et sans condition de durée. Avec cet abonnemen RED, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS à volonté dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. L'enveloppe Web de 200Mo est utilisable aussi bien en France qu'en Europe et DOM.

Un forfait mobile 5G à prix réduit

RED by SFR permet aussi de passer à la 5G avec son offre mobile comprenant 130 Go de données mobiles. Cet abonnement est proposé au prix de 24 €/mois au lieu de 30 €/mois sans condition de durée. Avec ce forfait 5G, vous bénéficierez de 130 Go de data dans l'Hexagone et 15 Go depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. Par ailleurs, dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne, vous profiterez d'appels, SMS et MMS illimités.