Dernière ligne droite pour les promos forfaits mobiles de 40Go à 200Go à partir de 4.99€

Les bons plans incroyables de Prixtel, c'est bientôt fini. Pour profiter des abonnements mobile à prix tout doux, c'est le moment ou jamais ! Ces promotions de 40Go à 200Go dès 4.99€ par mois sont valables jusqu'au 28 décembre inclus : à vous les économies !

Craquez pour le méga forfait 200Go à 9,99 €/mois !

Prixtel a vraiment frappé fort avec son offre mobile Le géant. Cet abonnement profite jusqu'à ce soir d'un max d'avantages à prix doux. Pour moins de 10€ par mois, vous pourrez en effet profiter de 200 Go de data dans la métropole et 15 Go de data en Europe et DOM. Cette offre mobile fonctionnant sur le réseau 4G de SFR comprend en plus les appels, SMS et MMS illimités depuis ces mêmes zones.

Jusqu'au 28 décembre, ce forfait mobile Prixtel vous est proposé au tarif mini de 9,99 €/mois, puis à 15,99 €/mois au bout de 12 mois. Et si vous vous voulez passer à la 5G, cette offre est compatible grâce à l'option 5G à 5€ par mois.

Un forfait 100Go pour 6,99 €/mois

L'offre Le grand est tout aussi intéressante pour les gourmands de data avec 100Go de 4G. Jusqu'au 28 décembre, cet abonnement sans engagement est disponible au prix incroyable de 6,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 12,99 €/mois.



Cette offre Prixtel inclut 100 Go de data en France métropolitaine et 15 Go depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. En choisissant ce forfait illimité, vous pourrez également appeler et envoyer des SMS/MMS à volonté dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

Une offre mobile 40Go pour 4,99 €/mois, ça vous branche ?

Avec ses 40 Go de data, l'abonnement mobile Prixtel 40 Go va en convaincre quelques-uns. Ce forfait mobile illimité comprend en plus 10 Go de data, et ce, depuis les DOM et depuis l'Union européenne. De plus, si cette offre mobile 4G+ vous séduit, vous pourrez bénéficier d'appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne.

Jusqu'au 28 décembre, cet abonnement de téléphone illimité est commercialisé au super tarif de 4,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le prix standard de 9,99 €/mois.