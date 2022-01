Duel de forfaits mobiles avec 100Go de 4G à moins de 10€ par mois à VIE ou pendant 1 an !

Vous voulez changer de forfait mobile pour passer à une enveloppe Web de 100Go par mois ? Nous vous proposons ce comparatif entre la promo Syma Mobile à 9.90€ par mois à VIE et l'offre flexible de Prixtel à moins de 10€ par mois !

Syma Mobile ou Prixtel : Optez pour un forfait 100Go à moins de 10€ !

Les opérateurs Syma Mobile et Prixtel vous permettent de vous équiper d'un forfait mobile avec 100Go à moins de 10€ pa rmois. Les deux forfaits sont sans engagement de durée, vous pourrez donc résilier l'un ou l'autre à tout moment et sans aucuns frais.

Ces deux MVNO utilisent le réseau 4G/5G de l'opérateur SFR. Le tarif promotionnel de 9.90€ par mois chez Syma Mobile est valable à VIE tandis que le prix à partir 9.99€ chez Prixtel est appliqué pour une période de 12 mois. Pour passer à la 5G, ces deux opérateurs mettent à disposition une option facturée 5€ par mois.

Le forfait flexible de Prixtel

Prixtel propose, jusqu'au 4 janvier inclus, son forfait Le géant à partir de 9,99€ par mois, allant jusqu'à 160Go en 4G/5G. Pour profiter de 100Go de données mobiles, le tarif s'élève à 9,99€ par mois pendant 1 an puis à 14,99€. Avec cette offre mobile sans engagement, vous pourrez en plus communiquer sans compter en France via les appels, SMS et MMS. Par ailleurs, lorsque vous voyagerez à travers l'UE et les DOM, vous aurez le droit de consommer 15Go et appeler et échanger des SMS et MMS à volonté.

Avec ce forfait flexible et neutre en CO2, vous avez la possibilité d'utiliser davantage d'internet en France. Concrétement, au-delà des 100Go, deux autres paliers sont appliqués automatiquement. Pour une consopmation entre 100Go et 130Go, le montant facturé sera de 12.99€ par mois pendant 1 an puis 18.99€ et entre 130Go et 160Go à 15.99€ par mois la première année puis 21.99€ par mois.

La promo incontournable de Syma Mobile

De son côté, Syma Mobile met en avant jusqu'au 3 janvier prochain son forfait 100Go à seulement 9.90€ par mois à VIE, Vous ne subirez donc pas d'augmentation tarifaire au bout d'un an. Pour moins de 10€ par mois, vous disposerez de 100Go d'Internet, des appels, SMS et MMS illimités en France. Par ailleurs, les appels sont illimités depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens. A l'étranger (Europe et DOM), ce forfait pas cher inclut 6 Go de data ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.