Fuite des caractéristiques techniques du futur smartphone de milieu de gamme realme 9i

La marque realme propose la série 8 depuis quelques mois maintenant en différentes déclinaisons et il est grand temps de se tourner vers celle qui va lui succéder, les realme 9. La version realme 9i fait l’objet d’une fuite sur ses caractéristiques et son design. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone haut de gamme de la marque, le realme GT 2 Pro est désormais officiel pour le marché chinois et nous attendons les informations sur la disponibilité et sur les prix lorsqu’il sera proposé en France. D’ici là, il est temps de s’intéresser au milieu de gamme que représente la série realme 9 dont le premier modèle à être officialisé pourrait bien être le realme 9i. En effet, il se murmure qu’il serait officiellement dévoilé lors d’une présentation qui aurait lieu le 10 janvier prochain.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

En attendant et comme beaucoup avant lui, le realme 9i a fait l’objet de fuites et de nombreuses caractéristiques semblent être connues avant sa présentation. S’agissant d’un appareil de milieu de gamme, il serait doté d’une puce Qualcomm Snapdragon 680 avec 6 Go de mémoire vive pour l’exécution des applications. Il aurait 128 Go d’espace de stockage sans que l’on sache s’il est possible d’étendre cette capacité ou pas. Il serait alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de se recharger à 33 watts ce qui n’est pas exceptionnel, mais correct pour son rang.

Un écran LCD et un capteur photo de 50 mégapixels à bord ?

Le futur realme 9i pourrait profiter d’un écran LCD IPS de 6,6 pouces en diagonale avec une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran serait percé dans le coin supérieur à gauche pour laisser la place à un capteur photo frontal de 16 mégapixels. L’offre de captation multimédia est complétée par les objectifs installés à l’arrière, dont un module principal de 50 mégapixels qui va faire tout le travail puisque les deux autres ne sont là que pour optimiser les clichés avec 2 mégapixels chacun. L’organisation des objectifs du dos est très similaire à celle du realme GT 2 Pro avec deux cercles de diamètre identique et un autre capteur juste à côté, mais tout de même sur la plaque.

Le realme 9i aurait un châssis tout en plastique. Il serait décliné en noir ou en bleu pour des dimensions de 164,4x75,7x8,4 mm et un poids de 190 grammes. Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant la date du 10 janvier et de savoir si ces rumeurs disent vraies ou pas. Realme annoncera une date de disponibilité ainsi qu’un prix.