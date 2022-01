Les deux promos forfaits mobiles SOSH à prix cassés à saisir immédiatement !

Les bonnes affaires proposées chez l'opérateur SOSH expirent bientôt. Les deux forfaits mobiles avec un max d'avantages sur le réseau Orange disparaîtront en effet ce lundi 10 janvier à 9h. Découvrez tous les détails de ces deux bons plans SOSH dans cet article !

La promo SOSH 50 Go à 12,99 €/mois

Envie de profiter du réseau Orange sans vous ruiner ? Optez pour ce bon plan SOSH valable jusqu'au 10 janvier à 9h. Cet opérateur vous permet de vous procurer un forfait avec 50Go de 4G à seulement 12,99 €/mois et pas que la première année.

Ce forfait mobile sans engagement inclut 50Go de 4G sur le réseau Orange en France ainsi que 12Go depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Par ailleurs, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en métropole mais aussi depuis les DOM et depuis toute l'UE.

Le maxi forfait SOSH 100 Go pour 15,99 €/mois

Pour les plus gourmands de data, SOSH propose une autre série limitée avec 100Go. Elle est aussi valable sans condition de durée au tarif de 15,99 €/mois jusqu'au 10 janvier 2022 9h.

Cet abonnement de téléphone pas cher englobe chaque mois 100 Go de données mobiles jusqu'en 4G sur le réseau Orange dans l'Hexagone. De plus, 15 Go de data sont disponibles lorsque vous voyagerez en Europe et DOM. Vous bénéficierez également des SMS/MMS sans compter dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE.