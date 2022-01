Dernier jour pour profiter des offres exceptionnelles sur les forfaits BIG RED !

Si vous n'aviez pas craqué pour l'une des offres promotionnelles de RED by SFR, il est encore temps ! Ces dernières prennent fin ce soir à minuit et vous permettront de profiter de 5Go à 200Go à prix cadeau sans condition de durée ! Venez les (re)découvrir dans cet article.

L'opération BIG RED de RED by SFR

RED by SFR avait lancé à l'occasion des soldes des forfaits mobiles bénéficiant d'un tarif avantageux, valable même au-delà de la première année de souscription ! Sans engagement, les offres du BIG RED pourront être résiliées à tout moment et sans aucuns frais à prévoir.

L'opérateur prévoit quatre forfaits avec de 5Go à 200Go dès 5€ et à maximum 15€, de quoi ravir tout un chacun, quels que soient le budget et la data souhaités ! Aussi, vous avez la possibilité de conserver votre numéro comme votre téléphone ou bien de choisir un nouveau parmi une sélection proposée. Enfin, RED by SFR vous invite à utiliser vos garanties lorsque vous voyagez à l'étranger de manière raisonnable puisque ces dernières sont destinées aux voyageurs occasionnels.

De 5Go à 200Go à prix cadeau sans condition de durée

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez communiquer à votre convenance aussi depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. De plus, l'opérateur prévoit également l'illimité pour les appels émis depuis la France métropolitaine vers les DOM, excepté vers les numéros de Mayotte.

En termes d'offre mobile, 4 forfaits mobiles s'offrent à vous, à commencer par le forfait RED 5Go à 5€ par mois. Vous bénéficierez alors de 5Go en France et de 6Go lors de vos déplacements à l'étranger (UE/DOM).

Si vous souhaitez davantage de data, vous pouvez opter pour le forfait 40Go à 10€ par mois. Il vous permettra de vous connecter à hauteur de 40Go en France et de 7Go depuis l'UE et les DOM.

Le forfait 100Go est, quant à lui, à seulement 13€ par mois et vous offre 100Go pour surfer sur le net en France ainsi que 14Go pour rester connecté depuis l'étranger (UE/DOM) !

Enfin, l'offre RED 200Go coûte la somme de 15€ par mois ! Vous disposerez alors de 200Go en France et de 17Go lors de vos voyages à travers les pays de l'UE ou encore au sein des DOM.