iPhone 12 : pourquoi c’est toujours un excellent choix

Sorti en octobre 2020, l’iPhone 12 est le modèle standard de la 14ème génération de smartphones d’Apple. Comme ses prédécesseurs, il s’est positionné à sa sortie, comme l’un des fers de lance de la marque américaine. Cependant, il a été un peu éclipsé par le lancement, un peu moins d’un an plus tard, des nouveaux iPhone 13. Mais cela n’en fait pas pour autant un smartphone obsolète ; bien au contraire. Acheter un iPhone 12 reste en effet un choix très judicieux. On vous explique pourquoi.

iPhone 12 : des caractéristiques encore dans le haut du tableau

Même plus d’un an après sa sortie, l’iPhone 12 reste un smartphone haut de gamme très apprécié et positivement noté par la plupart des revues. Pour rappel, ce modèle est doté d’un superbe écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2532 x 1170 pixels. Compatible HDR10, cet écran possède une luminosité maximale de 1200 nits pour une lisibilité optimale dans tous les environnements.

Compatible 5G, l’iPhone 12 doit ses performances à sa puce A14 Bionic avec 2 cœurs à 3.1 GHz, associée à 4 Go de RAM. Cette configuration garantit à ce smartphone, une grande vitesse d’exécution, une bonne réactivité et une prise en charge des applications les plus exigeantes.

Mais c’est sans doute pour l’excellente qualité de ses photos que l’iPhone 12 est le plus apprécié. Son double capteur photo arrière (grand angle et ultra grand-angle) et son capteur frontal, tous de 12 mégapixels chacun, délivrent de superbes photos, même la nuit, grâce à un Mode Nuit disponible sur les deux appareils. L’iPhone 12 est par ailleurs capable de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde.

Un prix toujours à la baisse

Pour les inconditionnels des smartphones d’Apple, la sortie de l’iPhone 13 en septembre 2020, a eu pour conséquence de faire chuter assez significativement le prix du modèle précédent. Nombreux sont ainsi ceux qui ont pu profiter d’intéressantes promos pour s’offrir un iPhone12 neuf à prix cassés, avant, mais aussi après le lancement de la nouvelle génération.

La bonne nouvelle, c’est que cela continue ! Alors qu’il affiche des caractéristiques somme toute assez proches de celles du nouveau venu, l’iPhone 12 est vendu jusqu’à 150 € moins cher pour le neuf. Si vous recherchez le meilleur rapport performances/prix, c’est donc sûrement vers ce modèle qu’il faut vous orienter.

Acheter un iPhone 12 reconditionné : le bon plan ultime

Vous pouvez également aller encore plus loin dans la bonne affaire en optant pour un iPhone 12 reconditionné. En plus d’offrir une seconde vie à un smartphone encore potentiellement « jeune », vous pourrez ainsi faire encore plus d’économies.

L’idéal, pour cela, est de faire votre choix parmi les modèles disponibles sur Back Market, le leader européen du reconditionné. Faites votre choix en fonction de l’état du téléphone souhaité et profitez d’importantes réductions par rapport au prix du neuf.

Tous les modèles disponibles sur cette market place sont testés et bénéficient d’une garantie d’au moins 12 mois. De plus, des facilités de paiement sont également proposées. Vous pouvez donc régler l’achat de votre iPhone 12 reconditionné en plusieurs fois. De quoi faire du bien à votre portefeuille et à la planète par la même occasion !