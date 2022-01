Un capteur photo de 48 mégapixels pour l’iPhone 14 Pro ?

Cela fait un moment qu’Apple n’a pas changé de capteur photo sur ses iPhone, mais cela pourrait bien changer avec la version 14 Pro à venir d’ici la fin de cette année. Plusieurs sources pensent savoir qu’il pourrait arriver avec un capteur de 48 mégapixels. En voici tous les détails.

iPhone 14 Pro : il fait déjà parler de lui !

Historiquement, il faut reconnaître que la firme américaine Apple ne change pas de capteur photo à chaque nouveau modèle. En effet, l’iPhone 4 avait un module de 5 mégapixels alors que l’iPhone 4S était équipé d’un capteur de 8 mégapixels. Celui-ci est resté sur les modèles suivants, jusqu’à l’iPhone 6S qui a profité d’un objectif avec 12 mégapixels. Depuis, pas de changement si ce n’est des optimisations principalement logicielles. Avec la version 14 des iPhone, il est possible que l’entreprise américaine ait besoin d’aller plus loin qu’un 12 mégapixels. En effet, il se murmure qu’il serait capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K d’où la nécessité d’avoir un capteur embarquant plus de pixels.

Un capteur photo principal de 48 mégapixels au dos de l’iPhone 14 Pro ?

Un nouveau rapport édité par TrendForce corrobore le fait que d’autres sources pensent savoir que l’iPhone 14 Pro sera effectivement doté d’un capteur principal de 48 mégapixels. Les vidéos pourraient ainsi en profiter, mais également les photos permettant ainsi de prendre des clichés avec plus de pixels et qu’une scène en basse lumière puisse être capturée à partir de plusieurs images en 12 mégapixels pour l’éclaircir le plus possible. Il se pourrait que le module photo principal soit accompagné de deux autres capteurs de 12 mégapixels, ceux-là.

Pour l’avant, il se murmure sérieusement que l’iPhone 14 Pro mais aussi les autres déclinaisons pourraient abandonner leur encoche au profit d’une perforation pour laisser de la place au capteur frontal, mais également un autre trou, en forme de pilule, cette fois, pour la fonction de reconnaissance faciale Face ID.