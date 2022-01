Le Samsung Galaxy S20 FE est à prix canon pendant cette deuxième semaine de soldes !

Si le Samsung Galaxy S20 FE vous fait de l’œil et que vous ne l’avez pas encore acheté, vous avez eu tout à fait raison d’attendre. Pour cette deuxième semaine de soldes, il est encore moins cher et à prix vraiment canon chez Electro Dépôt ! C’est le bon moment pour l’acheter en soldes et au meilleur prix !

Le Samsung Galaxy S20 FE est en soldes à moins de 400€

Après la promotion exceptionnelle concernant le Samsung Galaxy A52s, c’est au tour du célèbre Samsung Galaxy S20 FE d’être en soldes à prix canon ! Proposé à sa sortie à 559€, ce dernier est accessible chez beaucoup de marchand à 449€ ces derniers jours. Mais Electro Dépôt sort le grand jeu et le propose à 399€ seulement ! Economisez près de 160€ par rapport à son prix de vente initial et 50€ par rapport à son prix de vente chez les concurrents. Cette fois-ci, plus d’hésitation et foncez sur le site d’Electro Dépôt avant qu’il ne soit trop tard. Les stocks sont certainement très limités. Vous risqueriez de regretter de passer à côté de cette offre incroyable.

Electro Dépôt propose un paiement en plusieurs fois si vous le désirez. Cela peut vous permettre d’étaler le paiement et d’appréhender financièrement les prochains mois de manière plus sereine avec votre nouveau smartphone Samsung.

En promotion, les caractéristiques du Samsung Galaxy S20 FE font toujours rêver

La version du Samsung Galaxy S20 FE présenté en soldes est de couleur bleue. Il a un poids de 190 g et a pour dimensions 159,8 x 74,5 x 8,44 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre les poussières et l'eau. Un port jack et un port USB Type-C 3.1 sont disponibles sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Le smartphone Galaxy S20 FE est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,50 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Sa puce Samsung Exynos 990 est épaulée par une RAM de 6 Go et un espace de stockage de 128 Go en ce qui concerne la configuration du modèle en promotion. Cette puce propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,73 GHz. Du point de vue réseau et connectivité, l'appareil intègre la 4G ainsi que le wifi Wi-Fi 6. La version Android 10 Q est installée sur l'appareil. Pour charger votre mobile à tout moment, la batterie est compatible avec une charge rapide de 15 W et la charge sans fil. Il est alimenté par une batterie de 4 500 mAh de capacité.

Pour vos photos et vidéos, quatre modules photos sont présents sur le Galaxy S20 FE, trois à l'arrière et un à l'avant pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière possède, lui, une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le dernier objectif arrière, il est doté de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l’objectif frontal intègre une résolution de 32 Mpx. Sur le plan des clips vidéo, le portable peut enregistrer en 4K. Cet appareil embarque un stabilisateur optique.