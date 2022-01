Forfait mobile : La sélection du week-end avec 5 offres canons à prix fixe !

Quoi de plus agréable qu'un forfait mobile à prix préférentiel qui n'augmente pas après la première année de souscription ? C'est pourquoi nous vous avons concocté une sélection spéciale avec 5 offres sans engagement et à prix cadeau sans condition de durée avec les opérateurs Cdiscount Mobile, RED by SFR, Bouygues Telecom, Syma Mobile et La Poste Mobile !

Cdiscount Mobile et son offre 60Go Cdiscount Mobile a mis à disposition jusqu'au 27 janvier prochain inclus son forfait 60Go pour la somme de 9,99€ par mois, valable sans condition de durée ! Cette offre mobile pas chère vous permettra de profiter de 60Go lorsque vous êtes en France métropolitaine et de disposer de 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne, les DOM ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein ! Depuis l'ensemble de ces destinations, vous aurez également l'opportunité de communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité prévu par votre forfait ! Notez toutefois que les communications émises depuis la Métropole en direction des DOM feront l'objet d'une facturation supplémentaire. RED by SFR et son forfait RED 40Go L'opérateur RED by SFR propose de son côté un forfait avec 40Go d'internet en France au prix rond de 10€ par mois. Vous avez tout le week-end pour vous décider puisque cette offre promotionnelle prend fin ce lundi 24 janvier à minuit ! Vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 40Go depuis la France métropolitaine et apprécier les 7Go supplémentaires prévus dans votre forfait afin de rester connecté même lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM. En ce qui concerne les communications, vous profiterez de l'illimité aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'UE - DOM inclus. L'opérateur vous permet également d'utiliser l'illimité pour vos appels émis depuis la Métropole à destination des DOM, excepté Mayotte. Bouygues Telecom et sa série spéciale 40Go Chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de sa série spéciale B&You 40Go, disponible jusqu'au mardi 25 janvier inclus, en vous acquittant de 9,99€ par mois ! Vous aurez alors à votre disposition 40Go pour naviguer sur la toile depuis la France métropolitaine. Si vous êtes amené à voyager en Europe et dans les DOM, votre forfait vous fournira jusqu'à 16Go ! L'usage de ces gigas sera chaque mois décompté de votre enveloppe data globale. Vous aurez par ailleurs l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages de manière illimitée où que vous soyez en Europe. Depuis la France métropolitaine, vos appels ainsi que l'envoi de vos SMS vers les numéros des DOM bénéficieront également de l'illimité ! Syma Mobile et son forfait 100Go L'opérateur Syma Mobile se montre particulièrement généreux avec son offre du moment : 100Go d'internet en France à seulement 9,90€ par mois ! Vous pourrez ainsi vous connecter en toute sérénité grâce aux 100Go prévus par votre forfait mobile et même bénéficier de 6Go (inclus) lorsque vous séjournez au sein des pays de l'Union européenne, des DOM, de l'Islande, de la Norvège et du Liechtenstein. Depuis ces destinations, vous aurez la possibilité de communiquer autant que vous le souhaitez. L'opérateur vous permet aussi de bénéficier de l'illimité lorsque vous appelez et envoyez vos messages depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM. Avec ce forfait, vous profiterez gratuitement de l'option "appels internationaux" et pourrez sélectionner l'option 5G en versant 5€ supplémentaires chaque mois ! La Poste Mobile et son forfait SIM 50Go Chez La Poste Mobile, le forfait 50Go coûte la somme de 9,99€ par mois et 14,99€ par mois si vous choisissez l'option 5G (5€/mois en plus) ! Ce forfait SIM vous permettra de disposer de 50Go depuis la France métropolitaine, dont 10Go pourront être dédiés à votre connexion depuis l'étranger (Europe/DOM). Bien entendu, vous pourrez communiquer sans compter en France métropolitaine, depuis les départements d'outre-mer et plus largement au sein de l'Union européenne. Depuis la France métropolitaine, vous pourrez également utiliser l'illimité comme suit : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Visio)

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole