Obtenez le Xiaomi Redmi Note 10 à 0€ avec ce forfait mobile RED avant ce soir minuit !

Vous voulez vous équiper d'un nouveau Smartphone 5G à petit prix ? Obtenez avant ce soir minuit le Xiaomi Redmi Note 10 à 0€ avec un forfait mobile 100Go à prix cassé. Ce pack spécial proposé dans le cadre du RED DEAL de l'opérateur RED by SFR vous est présenté dans cet article !

Profitez vite du Xiaomi Redmi Note 10 à 0€ !

Avant ce lundi 24 janvier à minuit, profitez d'un Smartphone 5G récent et de qualité à 0€ grâce à l'offre RED Deal de l'opérateur RED by SFR. Le Xiaomi Redmi Note 10 d'une valeur de 269€ vous est offert pour toute souscription au forfait 100Go à prix réduit et pas seulement la première année.



Cet abonnement de téléphone conditionné à un engagement de 24 mois est décliné en deux versions :

100Go de 4G à 15€ par mois

100Go de 5G à 20€ par mois

En plus des 100Go autorisés en France, ce forfait RED inclut les appels illimités vers la Métropole, l'Amérique du Nord et les DOM (hors Mayotte) ainsi que les SMS et MMS illimités vers la Métropole. Depuis l'étranger (UE, DOM, Suisse et Andorre, les appels, SMS et MMS sont illimités. Vous bénéficiez également depuis ces zones de 15Go de données mobiles.

Le Xiaomi Redmi Note 10 a tout pour plaire !

Le Redmi Note 10 pèse 190 g et mesure 161.81x75.35x8,92mm. Au niveau de l'affichage, ce Smartphone Xiaomi est équipé d'un écran Affichage AdaptiveSync FHD+ de 6.43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition de 2400 X 1080 px.



La puce MediaTeck Dimensity 700 (CPU 8 cœurs) est épaulée par 4Go de RAM. Il est compatible 5G et fonctionne avec la version Android 11. Ce smartphone dispose d'une charge rapide de 18 W. Côté endurance, sa batterie intègre une capacité de 5 000 mAh.

Au niveau de la photo, ce sont trois capteurs, dont celui de 48 mégapixels qui équipent l’arrière de ce modèle. Pour sa part, l'objectif avant est doté de 13 Mpx de résolution. Filmez vos vidéos en 4K.