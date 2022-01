Fin des bonnes affaires B&You de Bouygues Telecom avec 5 forfaits sans engagement dès 4.99€

Vous êtes passé à côté des offres promotionnelles proposées par Bouygues Telecom ? Pas de panique, il vous reste encore quelques heures pour y remédier ! En effet, les promotions B&You sont disponibles jusqu'à ce soir, 23h59... De 5Go à 130Go à prix préférentiel sans condition de durée, venez les (re)découvrir dans cet article.

Bouygues Telecom et ses séries spéciales B&You

L'opérateur avait lancé mercredi dernier cinq offres mobiles permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un tarif avantageux même au-delà de la première année d'abonnement ! L'opérateur proposait alors une large gamme offrant à tout un chacun la possibilité d'y trouver son compte, qu'il s'agisse de l'enveloppe data (de 5Go à 130Go) ou du budget (dès 4,99€/mois). Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier l'une ou l'autre de ces séries spéciales dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Encore disponibles jusqu'à ce soir, 23h59, les offres B&You sont accessibles pour toute nouvelle souscription sur le site officiel de l'opérateur.

De 5Go à 130Go dès 4,99€

Bouygues Telecom prévoit l'illimité afin que vous puissiez communiquer à votre guise, aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM, et ce, quelle que soit la série spéciale que vous sélectionnerez. Plus précisément depuis la Métropole, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS autant que voulu vers l'ensemble des DOM.

En termes d'offre mobile, vous aurez le choix parmi les forfaits pas chers suivants :

4,99€/mois : 5Go en France, utilisables depuis l'Europe et les DOM + accès au service B.tv

en France, utilisables depuis l'Europe et les DOM + accès au 9,99€/mois : 40Go en France, dont 16 utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 12,99€/mois : 70Go en France, dont 12 utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 14,99€/mois : 100Go en France, dont 15 utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 18,99€/mois : 130Go en France, dont 20 utilisables depuis l'Europe et les DOM

Avis aux ultra-connectés, la série spéciale 5G est toujours disponible ! Jusqu'au 31 janvier inclus, vous pourrez alors apprécier les 130Go en 5G/4G pour surfer sur le net en France, dont 20Go seront dédiés à votre connexion depuis l'Europe et les DOM, en vous acquittant de 24,99€ par mois.