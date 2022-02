Craquez pour ce forfait mobile 40 Go à seulement 4,99 € par mois !

Vous n'avez pas vu passer l'offre promotionnelle mise en avant par l'opérateur Prixtel ? Il n'est pas trop tard pour en profiter ! Disponible seulement ce week-end, le forfait Le petit est sans engagement, neutre en CO2 et à prix réduit la première année d'abonnement ! Venez le découvrir dans cet article.

Prixtel : sa dynamique écologique et son offre mobile flexible à prix cassé

L'opérateur Prixtel met à disposition encore pour quelques jours son offre Le petit, neutre en CO2, flexible et en promotion la première année d'abonnement ! En effet, pendant tout le week-end, vous pourrez apprécier les 5€ de réduction mensuelle les 12 premiers mois suivant la souscription sur l'ensemble des paliers data ! Cette réduction est valable pendant 1 an, quelle que soit votre consommation internet.

Petite explication pour celles et ceux qui ne connaissent pas la particularité des offres de Prixtel. Le principe est simple : chaque forfait mobile proposé par l'opérateur se compose de trois paliers data. Cela permet aux utilisateurs d'ajuster chaque mois leur consommation data en fonction de leurs besoins et envies. Ici, le forfait Le petit fournit de 40Go à 60Go d'internet en France métropolitaine avec un palier intermédiaire à 50Go. Vous pouvez alors varier d'un mois sur l'autre et jouer ainsi sur le tarif de votre abonnement lorsque cela est nécessaire. En d'autres termes, vous payez le prix juste !

Une autre particularité est à souligner chez l'opérateur : son engagement environnemental. En effet, Prixtel s'est inscrit depuis longtemps déjà dans une démarche écoresponsable en proposant aux utilisateurs des forfaits neutres en CO2. Pour ce faire, il met en œuvre des actions de reforestation et de plantation d'arbres sur le territoire national, notamment dans les départements du Maine-et-Loire et du Loir-et-Cher. Ces actions visent à compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées directement à l'utilisation des forfaits mobiles. L'opérateur souhaite aller plus loin dans cette démarche en déployant ses actions à mesure que les utilisateurs souscrivent à ses forfaits. L'objectif est ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2050 !

En plus d'être neutre en CO2 et flexible, le forfait Le petit est sans engagement. Vous aurez donc la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Les garanties du forfait Le petit

Idéal pour les petits budgets, le forfait Le petit se montre généreux en vous offrant pas moins de 60Go d'internet afin de surfer sur le net en toute tranquillité depuis la France métropolitaine ! Plus précisément, le forfait Le petit se présente comme suit :

jusqu'à 40Go : 4,99€ par mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 40Go à 50Go : 7,99€ par mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 50Go à 60Go: 9,99€ par mois pendant 1 an puis 14,99€

Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, l'opérateur prévoit 10Go, dont l'usage - dédié à votre connexion internet à l'étranger - sera décompté de votre enveloppe data globale.

Du côté des communications, vous pourrez bénéficier de l'illimité aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Notez toutefois que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction de ces derniers feront l’objet d'une facturation supplémentaire.