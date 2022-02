Xiaomi travaillerait sur une version mini du Xiaomi 12 pour concurrencer l’iPhone 13 mini

À quelques jours de la fin de l’année 2021, Xiaomi a officialisé le smartphone haut de gamme Xiaomi 12 pour le marché chinois. Nous attendons de ces nouvelles en France, mais d’ici là, nous apprenons que la marque travaillerait sur une version compacte qui pourrait bien être un Xiaomi 12 mini, histoire de tenter de faire de l’ombre à l’iPhone 13 mini.

Fin décembre, Xiaomi présentait les smartphones haut de gamme Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X, qui sera quant à lui, exclusif pour le marché chinois. Nous attendons donc les deux autres en France pour savoir s’ils auront les mêmes caractéristiques techniques, mais aussi physiques, quelles seront leur date de disponibilité et leur prix respectif. Mais avant cela, un modèle dont nous n’avions pas connaissance vient de faire l’objet d’un message posté sur le réseau social Twitter par @Shadow_Leak. Il s’agirait d’un rendu possible pour ce qui pourrait être un Xiaomi 12 mini.

Vers une version compacte du Xiaomi 12 ?

Si on en croit le rendu livré par le twitto, on peut voir une configuration photo à triple capteurs alignés verticalement avec un flash à trois LED disposé sur le côté. La caméra principale est nettement plus grande que les deux autres. Le Xiaomi 12 est annoncé avec un écran de 6,28 pouces en diagonale alors que la surface d’affichage de la version Pro fait 6,73 pouces. Si c’est bien le Xiaomi 12 mini, il serait donc logique que son écran soit plus petit que 6,28 pouces, voire moins de 6 pouces. Sans toutefois descendre aussi bas que l’iPhone SE 2020 avec son écran de 4,7 pouces, on s’attend à ce que le Xiaomi 12 mini entre en concurrence avec l’iPhone 13 mini qui a un écran de 5,4 pouces, comme l’iPhone 12 mini.

Ce rendu même s’il s’avère être assez réaliste est à prendre avec les pincettes de rigueur puisque, pour le moment, nous n’avons vu aucune autre information sur une quelconque configuration d’un tel produit dans la gamme Xiaomi et qui serait une première pour le fabricant chinois. Cette rumeur n’est pas si étonnante que cela étant donné que la marque occupe l’une des premières places du marché mondial de la téléphonie mobile, a toujours revendiqué créer des innovations et veut concurrencer encore plus Apple qui remporte un certain succès avec ses smartphones version « mini ». Il se murmure également que Samsung travaillerait également à une déclinaison compacte de son Galaxy S22…

