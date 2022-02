Forfait mobile : les quatre offres folles à ne surtout pas rater ce week-end !

La campagne BIG RED avec trois forfaits illimités 10Go, 100Go ou 200Go à partir de 5€, les trois promos Very B&You dès 4.99€, les offres flexibles et écolos de Prixtel à prix canon ou encore le forfait 5G 130Go à 9.99€ de NRJ Mobile, c'est le bon moment de changer d'opérateur mobile. Mais attention, ces super bonnes affaires sont sur le point de se terminer. Ne perdez pas de temps !

Un forfait mobile 5G avec 130Go à 9.99€ sans condition de durée

Jusqu'au 7 février à 9h, l'opérateur virtuel NRJ Mobile brade son forfait 5G incluant 130Go de données mobiles. Cette offre habituellement facturée 24.99€ par mois est en promo pendant encore quelques heures au prix de 9.99€ par mois et pas seulement la première année.

Avec ce forfait pas cher, les consommateurs ont la possibilté de se connecter sur le réseau 4G et 5G de Bouygues Telecom jusqu'à hauteur de 130Go puis le débit est ajusté. En plus de ce beau quota internet, ils pourront appeler et échanger des SMS et MMS à volonté en France mais aussi en voyage en Europe et DOM. Depuis ces mêmes zones, les clients pourront utiliser l'internet mobile jusqu'à hauteur de 17Go.

Les forfaits flexibles et écolos de Prixtel : 40Go à 200Go dès 4.99€ par mois

Jusqu'au 6 février inclus, l'opérateur Prixtel permet à ses nouveaux utilisateurs de bénéficier d'un tarif avantageux durant une année entière sur ses offres Le petit, Le grand et Le géant. En plus de cette réduction, ce MVNO offre davantages d'internet chaque mois. Ces trois abonnements de téléphone neutres en CO2 s'ajustent à la consommation internet chaque mois. Les internautes pourront choisir parmi ces trois forfaits en fonction de leurs besoins en matière d'internet.

L'abonnement mobile Le petit : 40Go à 60Go à partir de 4.99€

Le forfait Le petit est en promotion à partir de 4.99€ par mois. Il inclut de belles prestations avec l'illimité pour les consommations téléphoniques (appels, SMS et MMS) depuis la France, l'Europe et les DOM. Il offre aussi de l'internet mobile en voyage en Europe et DOM avec 10Go autorisés chaque mois. Pour les usages Web en France, les paliers sont les suivants :

jusqu'à 40Go à 4,99€ par mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 40Go à 50Go à 7,99€ par mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 50Go à 60Go à 9,99€ par mois pendant 1 an puis 14,99€

La formule Le grand : 100Go à 140Go à partir de 6.99€ par mois

Le forfait Le grand est aussi en promotion à partir de 6.99€ par mois. Les abonnés disposeront des appels, SMS et MMS en illimité en France ainsi qu'en Europe et DOM. En voyage (Europe et DOM), ils pourront consommer jusqu'à hauteur de 20Go. Pour l'internet mobile en France, les niveaux sont les suivants :

jusqu'à 100Go à 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 100Go à 120Go à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 120Go à 140Go 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

La promo Le géant : 140Go à 200Go à partir de 9.99€ par mois

L'offre Le géant de Prixtel est encore plus généreuse en matière d'internet chaque mois. Elle aussi disponible sur le réseau 5G moyennant 5€ suppplémentaires. Avec cet abonnement, les clients bénéficieront des communications illimitées en métropole et en Europe et DOM. Le volume internet alloué en Europe et DOM est de 20Go. Pour ce qui est des données mobiles en France, les seuils sont les suivants :

jusqu'à 140Go à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 140Go à 170Go à 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

pendant 1 an puis 18,99€ de 1700Go à 200Go à 15,99€/mois pendant 1 an puis 21,99€

BIG RED : trois forfaits illimités de 10Go à 200Go à partir de 5€

L'opéreateur RED by SFR propose jusqu'au 7 février à 9h, trois forfaits illimités à prix cassés et pas seulement la première année. En matière d'internet; les abonnés pourront choisir entre ces trois offres :

10Go en France + 7Go en Europe et DOM à 5€ par mois

100Go en France + 14Go en Europe et DOM à 10€ par mois

200Go en France + 17Go en Europe et DOM à 15€ par mois

En plus de l'internet mobile, ces trois offres permettent d'appeler et d'échanger des SMS et MMS sans compter en France mais aussi en Europe et DOM.

VERY B&YOU : 10Go à 4.99€, 100Go à 9.99€ ou 200Go à 14.99€

Chez Bouygues Telecom, ce sont également trois offres exceptionnelles qui sont proposées aux nouveaux clients. Ces promotions Very B&You valables sans engagement et sans condition de durée disparaîtront ce dimanche 6 février à minuit. Les clients pourront là aussi choisir selon leurs usages Web parmi ces trois propositions :

10Go en France, dont 7Go utilisables en Europe et les DOM à 4.99€

100Go en France, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM à 9.99€

200Go en France, dont 20Go utilisables depuis l'Europe et les DOM à 14.99€

Ces trois forfaits sans engagement incluent par ailleurs les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM.