Bon plan : le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à prix cassé pour ces derniers jours de soldes

Plus que deux jours pour profiter des soldes et donc pour acheter un smartphone vraiment pas cher. L’opérateur RED by SFR propose le célèbre Xiaomi Redmi Note 10 Pro à moins de 300€ pour l’occasion. Pas besoin de souscrire à un forfait ou d’être déjà client RED pour être éligible à ce bon plan. Vite, découvrez comment en profiter !

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est soldé à moins de 300€ chez RED by SFR

Envie d’un nouveau smartphone à moins de 300€ ? Profitez de ces deux derniers jours de soldes d’hiver pour trouver le bon plan de vos rêves. Si vous n’étiez pas intéressés par les promotions concernant le Samsung Galaxy S20 FE, l’iPhone 12 ou encore le Xiaomi 11T, celle concernant le Xiaomi Redmi Note 10 Pro devrait vous plaire. L’opérateur RED by SFR le propose avec une remise immédiate de 30€ qui fait chuter son prix à moins de 300€. Vous pouvez donc vous offrir le Redmi Note 10 Pro pour 299€ seulement ! Ce bon plan est ouvert à tous.

Vous n’avez pas besoin d’être déjà client RED by SFR pour profiter de cette promotion, ni de souscrire à un forfait. Elle est ouverte à tous. Sachez en plus, que l’expédition de votre Xiaomi se fera en 24h, que la livraison est gratuite et qu’une garantie de deux ans est aussi proposée. Bien entendu, ce smartphone sera débloqué et pourra être utilisé avec n’importe quel autre opérateur.

Les caractéristiques clés du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est disponible en promotion chez RED en deux couleurs différentes : Bleu Glacier et Gris Onyx. Il pèse 193 g et a pour dimensions 164x76, 5x8, 1mm mm. Du côté des connecteurs, il comporte un port jack et un port type-C 2.0. L'appareil n'accepte que les cartes Nano. L'écran Amoled du Redmi Note 10 Pro, smartphone de Xiaomi, est doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 2400 X 1080 px de définition et d'une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Le Redmi Note 10 Pro embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du troisième objectif arrière, il propose 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière possède pour sa part 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise, lui, par une résolution de 16 Mpx. Un stabilisateur électronique vous assurera de belles photos. D'un point de vue des vidéos, le portable peut enregistrer en 4K.

Sa puce Qualcomm Snapdragon 732G est appuyée par une RAM de 6 Go et un espace de stockage interne de 128 Go. Le mobile possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz. Quant au réseau, l'appareil est compatible 4G. La version Android 11 est installée sur le portable. Sa batterie d'une capacité de 5 020 mAh se recharge avec la charge rapide 33 W.