Soldes : les trois meilleurs bons plans avec le Samsung Galaxy S20 FE, l'iPhone 12 et Xiaomi 11T

Vous souhaitez profiter des soldes pour vous offrir un nouveau smartphone, mais hésitez entre le Samsung Galaxy S20 FE, l’iPhone 12 et le Xiaomi 11T ? Voici quelques éléments de comparaison croisés qui devraient vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous

Si vous cherchez un modèle compact, regardez du côté de l’iPhone 12 qui propose un poids de seulement 162 grammes contre 190 grammes pour le Samsung Galaxy S20 FE et 203 grammes pour le Xiaomi 11T. C’est ce dernier qui est le plus épais avec 8,8 mm de profil contre 8,4 mm pour le mobile Samsung et 7,4 mm pour le téléphone Apple. Celui-ci est décliné en différents coloris : mauve, bleu, vert, blanc, noir ou rouge tandis que le Samsung est proposé en bleu, rouge, lavande ou blanc et le Xiaomi 11T en gris foncé, bleu ou blanc. L'iPhone 12 et le Galaxy S20 FE sont certifiés IP68, ce qui les rend étanches à l’eau et à la poussière. Le Xiaomi 11T a une protection contre les éclaboussures. Notez la présence d’un émetteur infrarouge sur ce dernier qui peut ainsi se transformer en une télécommande universelle.

Lequel offre le plus de puissance ?

Le mobile le plus performant de notre comparatif du jour est l’iPhone 12 avec sa puce Apple A14 Bionic associée à 4 Go de mémoire vive suivi par le Xiaomi 11T embarquant un Soc MediaTek Dimensity 1200 avec 8 Go de RAM tandis que le Samsung est équipé d’un processeur Exynos 990 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. L’iPhone 12 est proposé avec un minimum de 64 Go pour un prix des plus accessibles alors que les deux autres sont dotés d’un minimum de 128 Go. Seul le Galaxy S20 FE est limité à la 4G (notez qu’une version 5G est aussi proposée sur le marché) alors que l’iPhone 12 et le Xiaomi 11T permettent d’accéder aux réseaux 5G. Tous proposent du Wi-Fi 6, du Bluetooth et du NFC. Ils n’ont pas de prise audio pour brancher un casque. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran pour les Samsung et Xiaomi.

Quel est l’écran le plus beau et qui fait les plus belles photos ?

L’écran du Xiaomi 11T est particulièrement remarquable dans le sens où il s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces, donc plus grande que les deux autres mesurant 6,5 pouces pour le Samsung et 6,1 pouces pour le mobile américain. En outre, il est compatible HDR10+ et Dolby Vision offrant, en plus, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi le cas pour le Samsung, mais l’iPhone 12 est limité à 60 Hz proposant ainsi des défilements moins fluides.

Pour un maximum d’autonomie, regardez du côté du Xiaomi qui embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 4500 mAh sur le Samsung et 2815 mAh pour l’iPhone 12. En plus, le 11T se charge à 67 watts contre 18 watts pour le Samsung et l’iPhone 12.

Enfin, pour la partie photo, le Xiaomi 11T dispose d’une configuration de 108+8+5 mégapixels à l’arrière contre 12+12+8 mégapixels sur le Samsung et 12+12 mégapixels sur l’iPhone 12. Pour le laboratoire indépendant DxOMark, c’est l’iPhone 12 qui produit les plus beaux clichés obtenant un score de 122 suivi par le Samsung Galaxy S20 FE décrochant un score de 115 puis le Xiaomi 11T avec un score de 108.