Forfait mobile avec 80Go : Série Free Mobile à 10.99€ ou la promo Prixtel à 6.99€

Vous êtes à la recherche d'un forfait avec 80Go d'internet, mais vous ne savez pas lequel choisir parmi les différentes offres ? Pas de panique, nous vous aidons à trouver votre forfait idéal en comparant deux forfaits proposés par Prixtel et Free Mobile. En promotion jusqu'à demain pour l'un et jusqu'au 15 février pour l'autre, découvrez vite notre duel dans cet article

Free Mobile et Prixtel : deux forfaits en promotion

Les opérateurs Free Mobile et Prixtel proposent tous deux un forfait mobile avec 80Go d'internet sans engagement et bénéficiant d'un prix promotionnel à saisir respectivement avant le 15 février prochain inclus et demain soir, minuit !

La série Free 80Go est au prix de 10,99€ par mois pendant 1 an avant d'évoluer vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois. Vous pourrez disposer de 80Go en France métropolitaine et de 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM. Vous pourrez également apprécier l'illimité pour communiquer autant que vous le souhaitez depuis l'ensemble de ces destinations.

Le forfait Le grand de Prixtel bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ sur l'ensemble de ses paliers data la première année d'abonnement. Ainsi, pour surfer sur le net à hauteur de 80Go, vous devrez verser la somme de 6,99€ par mois - au lieu de 12,99€ ! 20Go sont fournis pour que vous puissiez vous connecter depuis l'étranger (UE/DOM). Prixtel vous permet en outre de profiter de l'illimité pour communiquer sans vous limiter partout au sein de l'Union européenne.

Forfait 80Go : la série Free ou le forfait Le grand ?

Voici nos critères de sélection pour faciliter votre choix :

Le prix : le forfait Le grand est plus avantageux la première année d'abonnement et vous permet d'économiser jusqu'à 48€ par rapport à la série Free - sur la base des 80Go fournis.

La pérennité de l'offre : le forfait Le grand est pérenne dans le temps hormis la réduction tarifaire qui est valable sur les 12 premiers mois d'abonnement. La série Free évoluera automatiquement vers forfait Free 5G au bout d'un an.

La data en Métropole : le forfait Le grand est flexible et vous permet ainsi de consommer davantage de data d'un mois à l'autre, selon vos envies et besoins (80Go / 100Go / 130Go). Free Mobile propose 80Go, mais également le Free WiFi illimité.

La data à l'étranger : le forfait Le grand est plus généreux avec ses 20Go contre les 10Go proposés par la série Free.

Les communications illimitées depuis la Métropole : la série Free vous laisse l'opportunité de communiquer comme bon vous semble vers les DOM (appels illimités vers les DOM - hors Mayotte / SMS illimités vers les DOM). Avec le forfait Le grand, les communications émises depuis la Métropole vers les DOM seront facturées en supplément.

Le petit plus : le forfait Le grand est neutre en CO2 !