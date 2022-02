Le Honor 60 SE est désormais officiel… pour le marché chinois en attendant sa disponibilité en France

Comme prévu, la marque Honor a officiellement levé le voile sur le dernier mobile de la série des Honor 60 dont les autres modèles ont été présentés en décembre 2021. Pour le moment uniquement disponible en Chine, nous attendons avec une certaine impatience la présentation officielle de cette gamme, au complet pour le marché français.

Après le Honor 50 puis le Honor 50 Lite qui signent le retour de la marque sur la scène internationale maintenant devenue indépendante de son ancienne maison-mère Huawei et pouvant ainsi utiliser les technologies américaines dont les services de Google, la firme a pu finir de lever le voile sur la nouvelle série de smartphones Premium, Honor 60.

Un design Premium avec un bloc d’optiques inspiré des iPhone

Concernant le design du nouveau Honor 60 SE, on peut remarquer la présence d’un écran incurvé, comme les modèles les plus haut de gamme. Le mobile profite d’un dos en verre décliné en trois coloris : noir, vert ou argent avec des reflets dans tous les cas. Le dessin du bloc optique semble directement inspiré de celui présent au dos des iPhone avec l’un des capteurs en diagonale par rapport aux deux autres. Le flash est installé sur la plaque des capteurs. Le module principal est un objectif de 64 mégapixels.

Techniquement parlant

Le Honor 60 SE est équipé d’un écran de type AMOLED mesurant 6,67 pouces ce qui est très grand et il propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz que l’on imagine en mode adaptatif c’est-à-dire qu’il peut monter ou descendre la fréquence selon les besoins de l’application en cours d’exécution et afin de limiter la consommation de la batterie. Celle-ci a une capacité de 4300 mAh et supporte la charge à 66 watts. Pour fonctionner, le Honor 60 SE utilise une puce MediaTek Dimensity 900 associée à 8 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage.





L’appareil est compatible 5G et Wi-Fi. Animé par Android 12 avec une surcouche logicielle Magic UI 5.0, la version de 64 Go est annoncée à un prix de 2199 yuans soit l’équivalent de 300 € HT tandis qu’il faut compter sur un tarif de 2499 yuans soit l'équivalent de 345 € HT pour la configuration 8+256 Go. Les prix étant uniquement pour le marché chinois, ils seront légèrement différents pour les autres marchés où le Honor 60 SE mais aussi le Honor 60 et le Honor 60 Pro sont attendus.

Honor 50 acheter au meilleur prix Rakuten

392,99 € Rakuten

Amazon Marketplace 399,99 € acheter Amazon Marketplace

Materiel.net 449,90 € acheter Materiel.net Voir tous les prix