Le Honor Magic 4 est déjà prêt à faire de l’ombre au Samsung Galaxy S22 Ultra

La marque Honor devrait prochainement annoncer une nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Magic 4. Ce qui semble être l’une des versions les plus abouties vient d’être repéré dans les listes de résultats de l’outil de mesure Geekbench montrant des performances extrêmement élevées dépassant celles obtenues par le Samsung Galaxy S22 Ultra version Snapdragon 8 Gen 1.

Après plusieurs mois d’absence, la marque Honor est de nouveau présente sur les marchés internationaux, dont celui de la France. Elle propose actuellement 2 smartphones de la série 50, le Honor 50 et le Honor 50 Lite. Il y a un an environ, le fabricant annonçait la commercialisation de la série Magic 3 avec trois modèles, mais exclusivement disponibles en Chine. Cette année, Honor devrait présenter les successeurs, les Magic 4. La marque a annoncé sa présence pour le salon du MWC de Barcelone qui doit s’ouvrir le 28 février prochain pour dévoiler une nouvelle génération de smartphones Magic. Mais s’agira-t-il des Magic 4 ou du smartphone pliant, le Magic V dont l’annonce commerciale n’est, pour le moment, valable qu’en Chine ?

Le Honor Magic 4 plus performant que le Samsung Galaxy S22 Ultra sous Geekbench

Si on rapproche le fait d’avoir vu passer le Honor Magic 4 sous Geekbench, présageant un lancement imminent, nous serions plutôt tentés de croire qu’il sera la future vedette du salon pour Honor plutôt que le Magic V qui peut toutefois faire une apparition, ne serait-ce que pour montrer le savoir-faire du fabricant en matière de pliants. Le Honor Magic 4 sera, le constructeur l’ayant confirmé, équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le plus performant sous Android à ce jour. Sous Geekbench, il a pu obtenir un score de 1245 points sur le mode mono cœur et 3901 points avec le test multicœur. Ces résultats sont donnés en comparaison de ceux obtenus par le Samsung Galaxy S22 Ultra fraîchement annoncé par la marque sud-coréenne. Rappelons que celui-ci est décliné en deux versions avec une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour les marchés US et Japonais alors qu’il dispose d’un processeur Samsung Exynos 2200 pour le reste du monde, dont la France. Ici, c’est la première version, avec Qualcomm qui a été testée et qui peut donc souffrir la comparaison. Le Honor Magic 4 surpasse le Samsung Galaxy S22 Ultra sur des tests de performances brutes ce qui donne un aperçu, mais pas le ressenti en termes de fluidité et d’ergonomie générale qui devrait être excellente dans les deux cas.

Pour le reste de la configuration technique, nous attendons le Honor Magic 4 avec 4 capteurs photo au dos qui devraient être inscrit dans un cercle, un peu à la manière de celui qui est utilisé sur le Honor 50 Lite et directement inspiré des séries Mate de Huawei, l’ancienne maison-mère de Honor qui a dû garder quelques croquis dans ses cartons au moment de la séparation. Il reste quelques jours avant une annonce officielle de la marque que nous ne manquerons pas de relayer pour vous informer.