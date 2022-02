Dernier jour pour profiter d'un forfait mobile avec 100Go à partir de 6.90€ par mois

Si vous n'aviez pas craqué pour l'une des offres mobiles en promotion des opérateurs Syma Mobile, Free Mobile, Prixtel, RED by SFR et Bouygues Telecom, il est encore temps, mais seulement pour quelques heures ! En effet, leur forfait sans engagement avec le plein de data est en promotion à maximum 10€ par mois, et ce, jusqu'à ce soir 23h59 ! Venez les (re)découvrir dans cet article !

Syma Mobile : 100Go à 6.90€ sans condition de durée Syma Mobile vous permet encore jusqu'à ce soir de profiter de son forfait Le six pour la somme de 6,90€ par mois sans condition de durée ! Avec ce forfait pas cher vous pourrez surfer sur le web à hauteur de 100Go en France et également profiter de 5Godepuis l'Union européenne - DOM inclus, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'usage de ces derniers depuis l'étranger sera déduit de votre enveloppe globale data. Par ailleurs, depuis l'ensemble des destinations précitées comme depuis la France métropolitaine, vous aurez l'opportunité de communiquer comme bon vous semble ! L'illimité sera de mise également pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM. Enfin, l'opérateur vous fait bénéficier gratuitement de l'option "appels internationaux". Free Mobile : 100Go à 8.99€ pendant 1 an Chez Free Mobile, vous avez un jour supplémentaire avant de vous décider à craquer pour sa série Free à 8,99€ par mois la première année d'abonnement ! Valable encore jusqu'à demain, mardi 22 février - 23h59, la série Free évoluera de manière automatique au terme des 12 premiers mois vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois. La série Free vous permettra de naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la Métropole grâce aux 100Goprévus à cet effet, mais aussi grâce au Free WiFi illimité ! Lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM, vous bénéficierez de 10Go afin de rester connecté depuis ces destinations ainsi que de l'illimité pour communiquer. Depuis la France métropolitaine, vous pourrez communiquer de la manière suivante : appels illimités vers les numéros métropolitains et des DOM - hors Mayotte

SMS illimités vers les numéros métropolitains et des DOM

MMS illimités vers les numéros métropolitains Prixtel : forfait Le grand à partir de 6.99€ À l'instar de l'offre de Free Mobile, le forfait Le grand de Prixtel est en promotion jusqu'à demain soir, 23h59. Si vous souscrivez à cette offre, vous pourrez alors bénéficier de 6€ de réduction mensuelle la première année de votre abonnement sur l'ensemble des paliers data du forfait Le grand ! Plus en détail, ce dernier se présente comme suit : jusqu'à 100Go : 6,99€ par mois pendant 1 an puis 12,99€

puis 12,99€ de 100Go à 120Go : 9,99€ par mois pendant 1 an puis 15,99€

de 120Go à 140Go : 12,99€ par mois pendant 1 an puis 18,99€ Ce forfait, neutre en CO2, vous permettra en outre de profiter de 20Go lors de vos déplacements à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe data globale. Bien entendu, l'opérateur prévoit l'illimité aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les DOM. Notez toutefois que les communications émises depuis la Métropole vers les DOM feront l'objet d'une facturation supplémentaire. RED by SFR : BIG RED 100Go à 10€ sans condition de durée RED by SFR, de son côté, propose dans le cadre de l'opération BIG RED un forfait 100Go au prix de 10€ par mois sans condition de durée, avec la possibilité de souscrire à deux options venant parfaire votre offre mobile pour la somme de 5€ chacune ! Pour bénéficier de ces différentes offres promotionnelles, il vous faudra décider avant demain, 9h00. 100Go vous sont offerts avec l'offre BIG RED 100Go ainsi que 14Go afin de vous connecter même lorsque vous vous trouvez dans l'Union européenne et les DOM. Si vous souhaitez profiter davantage de data depuis ces destinations, vous pouvez opter pour l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada". Cela vous coûtera 5€ en supplément chaque mois. Les amateurs de 5G pourront quant à eux souscrire à l'option "vitesse 5G" pour 5€ par mois. Vous pourrez alors surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine avec la 5G/4G ! En ce qui concerne les communications, l'opérateur prévoit l'illimité en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne. Depuis la Métropole, ce forfait vous permettra d'appeler à votre guise vers les DOM, excepté Mayotte. Bouygues Telecom : Very B&You 100Go à 9.99€ sans condition de durée À l'occasion des offres Very B&You, Bouygues Telecom met à disposition encore jusqu'à ce soir sa série spéciale 100Go à 9,99€ par mois même au-delà de la première année d'abonnement ! Avec cette série spéciale Very B&You, vous aurez l'opportunité de vous connecter à hauteur de 100Go en France métropolitaine et d'utiliser jusqu'à 20Go lors de vos séjours effectués au sein de l'Europe et des départements d'outre-mer. Notez cependant que votre consommation de data à l'étranger sera décomptée de votre enveloppe globale. L'opérateur prévoit également l'illimité afin que vous puissiez communiquer à votre convenance où que vous soyez en France métropolitaine, dans les DOM ou encore en Europe. Les communications depuis la Métropole vers les DOM ne sont plus incluses dans votre forfait et seront donc facturées en hors-forfait.