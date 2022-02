Galaxy S22 et Galaxy S22+ : ne ratez pas les grosses réductions sur les précommandes !

Envie de vous offrir le dernier Galaxy S22 ou le Galaxy S22+ de Samsung sans vous ruiner ? Alors profitez dès maintenant de l’offre spéciale de lancement proposée par la marque sur sa boutique en ligne officielle. Jusqu’au 10 mars 2022, les précommandes de l’un ou l’autre de ces smartphones donnent en effet droit à de grosses remises, des accessoires gratuits, ainsi qu’à d’autres avantages. On vous explique !

Jusqu’à 200 € de bonus en plus de la reprise

Avec cette offre spéciale, Samsung vous donne la possibilité de faire reprendre votre ancien smartphone et de bénéficier de 100 € de bonus en plus de l’estimation de l’appareil.

Mieux, si votre ancien smartphone est un Galaxy S9, S10, S20, Note 10 ou encore un Note 20, Samsung vous offre 100 € de remise supplémentaire.

Vous pouvez ainsi profiter d’une remise totale de 200 € en plus du montant de reprise de votre ancien smartphone.

Une paire de Galaxy Buds Pro offerte

En plus des remises directes accordées sur le prix d’achat de votre Galaxy S22 ou S22+, cette offre de lancement vous donne également droit à une paire de Galaxy Buds Pro de la couleur de votre choix. Ajoutez simplement le coloris qui vous plait le plus sur la page « Cadeau » avant de valider votre précommande.

Achetez un S22 ou S22+ au look inédit

Uniquement pour les clients qui effectuent leur précommande de l’un de ces deux modèles sur sa boutique officielle, Samsung France propose également 4 coloris supplémentaires exclusifs : Gris, Crème, Violet et Bleu Ciel. Commandez votre S22 ou Galaxy S22 Plus dans l’une de ces couleurs et recevez, en prime, une coque transparente et un chargeur sans fil gratuits.

Assurance Samsung Care+ offerte pendant 1 an

Vivement recommandée lors de l’achat d’un smartphone Samsung haut de gamme, l’assurance Samsung Care+ couvre votre nouveau joujou contre les éventuelles casses et accidents du quotidien. La bonne nouvelle, c’est que dans le cadre de l’offre de lancement des Galaxy S22, cette assurance est offerte gratuitement pendant 1 an. Votre smartphone est donc couvert pendant toute cette période.

5% en points Samsung Rewards

Et pour boucler la boucle, votre précommande d’un Samsung Galaxy S22 ou S22+ vous permet aussi de récolter des points Samsung Rewards à hauteur de 5% du montant de votre achat. Ces points de fidélité, qui sont offerts sur vos achats en ligne sur la boutique officielle vous feront bénéficier de divers avantages lors de vos prochains achats de produits Samsung.

Rendez-vous donc avant le 10 mars, sur la boutique officielle Samsung France pour précommander votre Galaxy S22 ou S22+.