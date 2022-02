Xiaomi Redmi Note 11 ou Note 11S, lequel acheter ?

Disponibles en France depuis le début de ce mois de février 2022, les Redmi Note 11 Series font sensation. Successeurs immédiats des Note 10 Series, ils héritent, dès leur sortie, du statut de meilleurs smartphones à moins de 300 € du marché. Mais reste à savoir lequel choisir ! En effet, des 4 modèles de cette nouvelle série, les deux premiers, le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11S, présentent des caractéristiques très proches. Lequel faut-il donc acheter ?

Redmi Note 11 et Note 11S : de vrais jumeaux à l’extérieur

De l’extérieur, ces deux smartphones Xiaomi sont identiques. Ils possèdent exactement le même design et les mêmes mensurations : 159,87 x 73,87 x 8,09 mm pour un poids de 179 g. Ils arborent également la même finition, avec une coque en plastique et une protection Gorilla Glass 3 pour la face avant.

A l’avant justement, les deux smartphones profitent du même écran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces, avec la définition en Full HD+ (1080 x 2400 pixels) et un taux de rafraîchissement maximum de 90 Hz. Dans les deux cas, on bénéficie donc d’un niveau de contraste optimal, de transitions fluides et d’une luminosité maximale atteignant les 1000 nits. L’affichage en plein soleil est donc très confortable.

Le Xiaomi Redmi Note 11 et le Xiaomi Redmi Note 11S sont tous les deux certifiés IP53 et sont donc protégés contre les éclaboussures et la poussière. De plus, ces deux smartphones partagent également la même batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 33W.

Redmi Note 11 et Redmi Note 11S : pas les mêmes performances

S’ils sont esthétiquement identiques, ces Note 11 et Note 11S de Redmi se différencient tout de même sur le plan technique.

Et cela commence par la puce ! En effet, tandis que le Redmi Note 11 se contente d’une puce Snapdragon 680 (6 nm), le Redmi Note 11S embarque la puce Helio G96 de MediaTek plus récente qui équipe également le Redmi Note 11 Pro. Le Note 11S se montre ainsi plus performant que son faux jumeau, mais aussi, moins gourmand en énergie.

Côté mémoire, le Redmi Note 11S fonctionne avec une RAM minimum de 6 Go associée à 64 Go de stockage interne et pousse jusqu’à 8 Go/128 Go pour sa version la plus avancée. Plus modeste, le Redmi Note 11 se décline en trois versions : 4 Go/64 Go, 4Go/128 Go et 6 Go/128 Go.

Une extension via micro SD est possible, quel que soit le modèle, pour atteindre 1To de mémoire interne.

De meilleures aptitudes photo pour le Redmi Note 11S

L’autre principale différence entre les Redmi Note 11 et Note 11S se situe au niveau de l’équipement photo. En effet, tandis que le premier se contente d’une légère évolution par rapport au Redmi Note 10, avec un capteur principal de 50 mégapixels, le second se dote d’un capteur grand-angle de 108 mégapixels qui ouvre à ƒ/1.9 et offre donc des photos beaucoup plus nettes.

A l’avant, le capteur frontal du Note 11S (16 mégapixels) est également plus gros que celui du Note 11 (13 mégapixels).

Redmi Note 11 et Note 11S : juste une question de budget ?

Au final, très peu de choses distinguent ces deux smartphones. Par ailleurs, les quelques améliorations constatées sur le Note 11S s’accompagnent tout de même d’un prix légèrement plus élevé (50 € environ). Difficile ainsi de dire lequel offre le meilleur rapport qualité-prix.

Pour savoir lequel acheter, tout dépend donc de vos exigences en matière de qualité des photos/vidéo et de performances globales, ainsi que de votre budget.

Pour info, le Xiaomi Redmi Note 11 (4/64 Go) est vendu là 199,90 €, tandis que le Xiaomi Redmi Note 11S (6/64 Go) démarre à 249,90 €.