Le top 3 des forfaits mobiles à moins de 5€ !

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Découvrez dans cet article les forfaits sans engagement en promotion chez Syma Mobile, Prixtel et Auchan Télécom avec de 20Go à 60Go à moins de 5€ par mois !

Syma Mobile : 60Go à 4,90€ à vie

Ce n'est pas 20Go mais 60Go que vous propose Syma Mobile pour la somme de 4,90€ par mois sans condition de durée ! Cette offre promotionnelle est disponible jusqu'au 28 février inclus.

Avec ce forfait pas cher, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 60Go depuis la France métropolitaine et profiter de 4Go - inclus - lors de vos séjours au sein de l'Europe et des DOM, mais également en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous apprécierez l'illimité pour communiquer sans compter, et ce, pareillement depuis la Métropole vers les DOM.

Prixtel : de 20Go à 40Go dès 4,99€ pendant 1 an

Prixtel met en avant son offre Le petit avec de 20Go à 40Go dès 4,99€ par mois. En effet, jusqu'au 1er mars prochain inclus, l'opérateur fait appliquer une réduction mensuelle de 5€ sur l'ensemble des paliers data de son forfait sans engagement Le petit au cours de la première année d'abonnement.

Ainsi, le premier palier data à 4,99€ par mois pendant 1 an (au lieu de 9,99€) vous offrira 20Go d'internet en France ainsi que 10Go pour vous connecter depuis l'Union européenne et les DOM, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe globale. Neutre en CO2, le forfait Le petit vous propose également l'illimité pour communiquer à votre guise en France comme à l'étranger (UE/DOM).

Auchan Telecom : 20Go à 4,99€ pendant 1 an

Auchan Telecom, de son côté, met à disposition - jusqu'au 1er mars inclus - une série limitée avec 20Go au prix de 4,99€ par mois les 12 premiers mois d'abonnement avant de retrouver le tarif mensuel initial de 9,99€.

Outre les 20Go dédiés à votre connexion en France métropolitaine, l'opérateur prévoit 7Go afin que vous puissiez naviguer sur la toile lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM. Notez toutefois que l'utilisation de ces derniers sera déduite de votre enveloppe data globale. La série limitée vous permettra aussi d'appeler et d'envoyer vos messages autant que vous le souhaitez en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement depuis l'Union européenne.