Deux nouveaux forfaits pas chers et valables à vie : 60Go à 4.90€ ou 150Go à 9.90€

Deux nouvelles offres promotionnelles sont mises en avant par Syma Mobile avec 60Go et 150Go d'internet ! Sans engagement et à prix cadeau sans condition de durée ; venez découvrir dans cet article ces deux forfaits en promotion jusqu'à ce lundi 28 février, 23h59 !

Forfait illimité avec 60Go à 4,90€ par mois à VIE

Derniers jours pour profiter du forfait pas cher Le cinq de Syma Mobile qui vous permettra d'apprécier 60Go pour surfer sur le net en France métropolitaine pour la somme de 4,90€ par mois ! Et tenez-vous bien, ce tarif préférentiel restera valable sans condition de durée !

Lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les départements d'outre-mer, l'opérateur vous fournit 4Go afin que vous puissiez rester connecté même depuis l'étranger. Petit plus, vous pourrez également utiliser ces gigas depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous aurez l'opportunité de communiquer sans compter. Avec Syma Mobile, vos communications émises depuis la Métropole en direction des numéros des DOM sont incluses dans votre forfait mobile, évitant ainsi les mauvaises surprises sur votre facture mensuelle !

Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire à certaines options payantes afin de compléter votre offre mobile en fonction de vos besoins comme de vos envies. Celles-ci peuvent être facilement activées et désactivées d'un mois à l'autre. "Appels illimités", "International", "Internet 5Go en 4G" en sont quelques exemples.

L'abonnement mobile 150Go à 9,90€ par mois à VIE

Le forfait Le neuf de Syma Mobile vous coûtera, quant à lui, 9,90€ par mois sans condition de durée !

Vous pourrez alors disposer de 150Go d'internet en France métropolitaine ainsi que de 7Go lors de vos séjours en Europe, dans les DOM, en Norvège, en Islande ou encore au Liechtenstein ! Notez toutefois que l'usage de ces derniers sera décompté de votre enveloppe data globale. Vous pourrez par ailleurs profiter des mêmes conditions que précédemment cité concernant les communications et l'illimité.

Avec ce forfait sans engagement, vous aurez en outre la possibilité de bénéficier gratuitement de l'option "appels internationaux" et de souscrire à l'option "réseau 5G" en vous acquittant chaque mois de 5€ supplémentaires.