Le top 3 des forfaits mobiles sans condition de durée avec 60Go de 4G dès 4.90€

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour bénéficier de 60Go à un tarif préférentiel sans condition de durée, cet article devrait vous intéresser... En effet, on vous présente un top 3 des forfaits 60Go de 4G en promotion et sans engagement mis en avant par les opérateurs Syma Mobile, NRJ Mobile et SOSH !

Syma Mobile et son forfait 60Go à 4.90€ par mois à VIE Jusqu'à ce soir, 23h59, vous pouvez profiter du forfait sans engagement Le cinq avec 60Go d'internet en 4G pour la modique somme de 4,90€ par mois ! Lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne - DOM inclus, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, vous aurez à votre disposition 4Go dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale. En ce qui concerne les communications, vous bénéficierez de l'illimité depuis l'ensemble de ces destinations comme depuis la Métropole. L'illimité sera d'ailleurs de mise également pour les appels, SMS et MMS émis depuis cette dernière vers les numéros des DOM. NRJ Mobile et sa série limitée 60Go à 9.99€ et pas que la 1ére année Avec NRJ Mobile, vous avez jusqu'à demain, mardi 1er mars, 23h59, pour souscrire à la série limitée 60Go à 9,99€ par mois. Avec ce forfait, vous pourrez disposer de 10Go pour rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer. Notez que l'utilisation de ces gigas sera déduite de votre enveloppe data dédiée à votre usage en France métropolitaine. Vous apprécierez l'illimité pour communiquer à votre convenance en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement au sein de l’Europe. Ce forfait pas cher ne vous permet cependant pas de communiquer de manière illimitée vers les DOM depuis la Métropole. SOSH et sa série limitée 60Go au prix définitif de 13.99€ Disponible jusqu'au lundi 21 mars prochain, 9h00, la série limitée de Sosh vous propose 60Go d'internet en France métropolitaine pour la somme de 13,99€ par mois. L'opérateur se montre généreux avec ses 12Go inclus utilisables depuis l'Europe et les départements d'outre-mer. De plus, avec cette série limitée, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez depuis l'ensemble des destinations précitées grâce à l'illimité. Vous avez des proches dans les DOM ? Bonne nouvelle, ce forfait vous permet de bénéficier également de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages depuis la Métropole vers ces zones !