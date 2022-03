Samsung Galaxy A52s : avec -30% de réduction son prix est en chute libre

Bonne nouvelle, le Samsung Galaxy S52s profite d’une promotion de -30% qui fait considérablement chuter son prix. Un smartphone Samsung neuf et compatible 5G, c’est le bon plan du jour que vous trouverez sur le site de Rakuten. Voici tous les détails de cette offre promotionnelle !

Le Samsung Galaxy A52s est en promotion à 319€ seulement

Avec cette promotion incroyable, le Samsung Galaxy A52s pourrait presque faire partie de notre sélection des meilleurs smartphones 5G à moins de 300€. Nous l’avons découvert sur le site de Rakuten avec une remise immédiate de 139€. Son prix chute de -30%. Il passe ainsi de 459€ à 319.99€ seulement. C’est le bon moment pour changer de smartphone à petit prix et de bénéficier des caractéristiques techniques impressionnantes de ce téléphone Samsung.

En plus, de profiter d’une superbe remise, vous recevrez également 16€ sur votre cagnotte après votre achat. Cette somme pourra être déduite sur votre prochain achat. Comme elle est valable sur l’ensemble du site, vous pourrez de nouveau trouver un bon plan. La livraison est gratuite et rapide. Vous aurez rapidement votre nouveau mobile entre les mains.

Avec des points forts non négligeables notamment sa compatibilité 5G, son processeur ultra performant, son écran haute qualité, son autonomie longue durée, son écran compact et son appareil photo, le Galaxy A52s 5G de Samsung est la quintessence des smartphones depuis son lancement le 1er septembre 2021. Découvrez ici toutes les infos sur le Galaxy A52s 5G !

Les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A52s

Le Samsung Galaxy A52s 5G en promotion chez Rakuten est noir. Il pèse 189 g et mesure 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. L'appareil peut embarquer une carte nano SIM. Le Galaxy A52s 5G est un smartphone équipé d'un écran Super Amoled de 6,50 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales.

Voici quelques informations qui intéresseront les amateurs de photo : cinq modules photos sont présents sur le Galaxy A52s 5G, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 64 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière est doté d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière a, lui, une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. Pour ce qui est de l'objectif avant, il possède 32 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos. Du côté des clips vidéo, le portable est capable d'enregistrer en 4k.

La puce est épaulée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage 128 Go. Ce SoC propose un processeur Snapdragon 778G 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 642L. Sur le plan du réseau et de la connectivité, le mobile est doté de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 5. La version Android 11 est installée sur l'appareil. Côté autonomie, ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 4 500 mAh avec charge rapide 25 W.