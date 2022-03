Les nouvelles promotions sur les forfaits RED sont disponibles !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan, venez donc découvrir dans cet article les nouvelles offres mobiles en promotion de RED by SFR ! De 5Go à 130Go avec ou sans la 5G, à prix cadeau sans condition de durée, vous allez à coup sûr trouver le forfait qui vous convient le mieux !

RED by SFR : ses nouvelles promotions

L'opérateur RED by SFR vous laisse jusqu'à lundi 7 mars prochain pour profiter de ses nouvelles offres promotionnelles. Une large gamme de forfaits RED vous permettra de trouver votre forfait idéal puisque celle-ci comporte cinq offres mobiles avec de 5Go à 130Go d'internet ! En plus de cette pluralité d'offres, vous pourrez bénéficier d'un tarif préférentiel valable au-delà de la première année d'abonnement ! Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier l'une ou l'autre de ces offres dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

L'opérateur ne s'arrête pas là. En effet, vous aurez également la possibilité d'opter pour la vitesse 5G avec les offres RED 100Go et 130Go et de profiter de l'option "20Go depuis l'UE/DOM, USA, Canada" ! Ces options coûteront 5€ supplémentaires chacune, à verser tous les mois en plus du tarif de votre abonnement.

Forfaits RED : de 5Go à 130Go

Quelle que soit l'offre que vous sélectionnerez, vous pourrez appeler et envoyer vos messages de manière illimitée partout au sein de l'Union européenne, y compris depuis les DOM et la Métropole.

Pour les budgets n'excédant pas 10€ par mois, deux offres sont proposées. La première est le forfait RED 5Go à 5€ par mois. Ce dernier vous permettra de profiter de 5Go en France métropolitaine et d'utiliser jusqu'à 6Go lors de vos séjours à travers l'UE et les DOM. La seconde concerne le forfait RED 40Go à 10€ par mois. Celle-ci vous offre 40Go pour surfer sur le net en France métropolitaine ainsi que 7Go, utilisables depuis l'Union européenne et les DOM.

Pour trois euros supplémentaires, soit 13€ par mois, vous pouvez choisir l'offre RED 70Go. Vous disposerez alors de 70Go en France métropolitaine et pourrez vous connecter à hauteur de 12Go lorsque vous vous déplacez à travers l'UE et les DOM.

Celles et ceux qui souhaiteraient faire le plein de data, deux forfaits s'offrent à vous :

15€/mois : 100Go en France métropolitaine, 14Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois : 130Go en France métropolitaine, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

N'oubliez pas les options "vitesse 5G" et "20Go depuis l'UE/DOM, USA, Canada" pour agrémenter votre forfait mobile ! Cette dernière vous permettra en plus de communiquer comme bon vous semble depuis ces destinations.