Acheter l’excellent Xiaomi Redmi Note 10s au meilleur prix aujourd’hui !

Envie de vous faire plaisir avec l’excellent Xiaomi Redmi Note 10s ? Vous le trouverez dans le catalogue de nombreuses enseignes mais pas toujours au même prix. Nous allons vous dévoiler maintenant où vous devriez aller pour l’acheter au meilleur prix. Découvrez vite le bon plan du jour pour un smartphone Xiaomi pas cher !

Le Xiaomi Redmi Note 10s est disponible à moins de 200€ chez RED by SFR

Parmi les meilleurs smartphones à moins de 200€, vous trouverez notamment le Xiaomi Redmi Note 10s. Mais pour bénéficier d’un tel tarif, il faut néanmoins aller chez le bon marchand. On constate en effet que son prix varie d’une enseigne à une autre. Chez l’opérateur RED by SFR, vous pourrez acheter le Redmi Note 10s pour 199€ seulement ! Cette version améliorée du Redmi Note 10 classique vaut vraiment le détour. En plus chez RED, achetez votre smartphone seul sans avoir besoin de souscrire à un forfait !

Votre téléphone Xiaomi sera débloqué. Vous pourrez donc bien entendu l’utiliser avec la carte SIM de votre opérateur actuel, même s’il ne s’agit pas de RED. Vous apprécierez l’expédition en 24h qui vous permettra d’avoir très rapidement votre nouveau mobile entre les mains. Profitez également d’une livraison gratuite et d’une garantie de deux ans.

Les caractéristiques techniques de l’excellent Xiaomi Redmi Note 10s

Le Xiaomi Redmi Note 10s, à petit prix, chez RED se décline en trois coloris différents, le Gris Onyx, le Blanc Galet et le Vert Lagon. La version blanche semble en rupture de stock actuellement. Il pèse 179 g et mesure 160,5 x74, 5x8, 3mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il résiste à la poussière et ne craint pas la pluie. Quant aux connecteurs, il dispose d'un port jack et d'un port type-C 2.0. Cet appareil peut embarquer les cartes Nano. Au niveau de l'affichage, l'écran du Redmi Note 10, smartphone de Xiaomi, propose une dalle Super AMOLED avec une diagonale de 6,43 pouces, 2400 X 1080 px de définition et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À noter que l'écran est aussi équipé d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

La puce est épaulée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage de 64 Go. Le mobile est doté d'un processeur Mediatek Helio G95 8 cœurs cadencé à 2,05 GHz ainsi que d'une puce graphique ARM Mali-G76 MC4. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, le portable est doté de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil est livré sous la version Android 11. Côté endurance, il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide 33 W.

Cinq objectifs sont présents sur le Redmi Note 10s pour les photographes amateurs, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.97. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du troisième objectif arrière, il a une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le dernier objectif arrière se caractérise par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f2.4. Le seul objectif frontal possède, lui, une résolution de 8 Mpx. Cet appareil embarque également un stabilisateur électronique. Enregistrez des clips vidéo en 4K.