Economisez sur vos factures mobiles en optant pour un forfait mobile de Free !

Connaissez-vous les offres de Free Mobile ? Ce dernier propose une gamme de trois forfaits sans engagement permettant à tout un chacun de s'y retrouver, à tous les prix et avec une offre data variée (de 50Mo à l'illimité en 5G) ! Venez les (re)découvrir en détail dans cet article !

La Série Limitée 70Go

Nouvellement arrivée et encore disponible jusqu'au mardi 8 mars inclus, la série Free de Free Mobile fournit 70Go d'internet aux utilisateurs pour la somme de 10,99€ par mois la première année d'abonnement ! Au-delà, la série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G que nous vous détaillons en seconde partie d'article.

Avec la série Free, vous pourrez également surfer sur le net en toute tranquillité depuis la France métropolitaine grâce au Free WiFi illimité que propose l'opérateur ! Lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM, vous pourrez en outre utiliser jusqu'à 10Go.

En termes de communications, l'opérateur vous permet d'apprécier l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis l'ensemble des pays de l'Union européenne - DOM et Métropole inclus.

Le forfait Free 5G dès 9,99€

Le forfait Free 5G offre de nombreux avantages, que vous soyez abonnés Freebox ou non ! Cela étant, les clients Freebox et Freebox Pop pourront bénéficier d'un tarif préférentiel sans condition de durée ainsi que de l'illimité en data 5G depuis la France métropolitaine !

Voici plus précisément comment se présente le forfait Free 5G :

9,99€/mois : clients Freebox Pop - data en 5G/4G illimitée

- data en 5G/4G 15,99€/mois : clients Freebox - data en 5G/4G illimitée

- data en 5G/4G 19,99€/mois : non-abonnés - 210Go en en5G/4G

Ce forfait sans engagement de Free sera par ailleurs votre allié pour rester connecté lorsque vous vous déplacez à travers le Globe avec ses 25Go dédiés à cet effet ! Les destinations sont multiples et concernent aussi bien les pays d'Europe (Suisse, Portugal, Pologne, Grèce, etc.) que ceux des autres continents (Canada, USA, Afrique du Sud, Algérie, Australie, Chine, Mexique, etc.). N'hésitez pas à vous renseigner sur le site officiel pour avoir le détail des destinations prévues par cette offre mobile.

Vous pourrez bien entendu communiquer autant que vous le souhaitez depuis l'ensemble des zones précitées. Enfin, avec le forfait Free 5G, vous aurez accès gratuitement à l'application Free Ligue 1 - accès premium !

Le forfait Free 2€

Idéal pour celles et ceux qui souhaitent un forfait mobile proposant l'essentiel à prix mini : le forfait Free 2€. Celui-ci est gratuit pour les abonnés Freebox ou facturé à 2€ par mois pour les non-abonnés.

Vous pourrez alors bénéficier de 2h d'appels ainsi que de l'envoi de SMS et MMS illimité depuis l'Europe, les DOM et la Métropole. Depuis cette dernière destination, vous aurez l'opportunité d'appeler également vers les mobiles et les fixes de plusieurs destinations UE et hors-UE (Canada, États-Unis, Chine, etc.).

Du côté de l'offre data, depuis la France métropolitaine, vous profiterez du Free WiFi illimité ainsi que de 50Mo. Lors de vos séjours en Europe et dans les DOM, 50Mo supplémentaires seront mis à votre disposition.