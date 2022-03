Forfait mobile 40Go,100Go et 150Go dès 4.90€ par mois à VIE : Les trois bons plans à saisir rapidement !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour choisir un nouveau forfait mobile, cet article devrait vous intéresser. En effet, on vous présente les trois forfaits mis à disposition par Syma Mobile bénéficiant chacun d'un tarif préférentiel valable sans condition de durée ! De 40Go à 150Go à moins de 10€ par mois, découvrez ces offres promotionnelles à saisir avant lundi prochain minuit !

Les offres sans engagement de Syma Mobile

Syma Mobile a mis en avant depuis quelque temps déjà trois offres mobiles bénéficiant d'un tarif plus qu'attractif qui restera valable même au-delà de la première année d'abonnement ! Celles-ci sont disponibles encore trois jours, si vous souhaitez en profiter, il vous faudra souscrire avant ce lundi 7 mars, minuit !

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, les garanties en termes de communications seront identiques à chaque forfait. Ainsi, vous aurez l'opportunité de communiquer autant que vous le souhaitez depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et plus largement depuis les pays de l'Union européenne. Petit plus, si vous séjournez en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, la connexion data ainsi que l'émission d'appels, SMS et MMS depuis ces zones seront comprises dans l'un ou l'autre de votre forfait mobile !

L'opérateur met également à disposition différentes options payantes afin d'agrémenter votre offre mobile selon vos envies et vos besoins. Elles peuvent être activées ou désactivées d'un mois à l'autre en quelques clics. Enfin, sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Forfaits en promotion : 40Go, 100Go et 150Go dès 4,90€

La première offre est le forfait sans engagement Le cinq à 4,90€ par mois. Vous pourrez apprécier les 40Go fournis pour vous surfer sur le net en France métropolitaine et utiliser jusqu'à 4Go (inclus) lors de vos séjours en Europe* et dans les DOM.

Si vous préférez faire le plein de data, deux offres pourraient vous convenir. L'une comme l'autre vous permettra de profiter gratuitement de l'option "appels internationaux" !

Avec le forfait Le six à 6,90€ par mois, vous disposerez de 100Go en France métropolitaine ainsi que de 5Go (inclus) lorsque vous voyagez à travers l'Europe* et les DOM.

Avec l'offre Le neuf, vous profiterez de 150Go depuis la Métropole et de 7Go (inclus) pour vous connecter depuis l'étranger* en vous acquittant de 9,90€ par mois. Ce forfait vous ouvre par ailleurs la possibilité de souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois !

*Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein