B&You Flash : trois forfaits pas chers dont un abonnement 100Go à seulement 9.99€

Sans plus attendre, découvrez les nouveautés de B&You du week-end. Précisons-le, l'opérateur Bouygues Telecom a mis le paquet avec trois offres sans engagement comprenant 5Go, 100Go et 200Go à partir de 4.99€ sans condition de durée. Faites vite, vous n'avez que jusqu'au 7 mars pour bénéficier de ces promotions.

Trois forfaits B&You à prix cassés pour le week-end !

Jusqu'au 7 mars inclus, l'opérateur Bouygues Telecom lance une vente flash avec trois abonnements mobiles sans engagement à partir de 4.99€ par mois et sans condition de durée. Ces offres spéciales B&You Flash avec 5Go, 100Go ou encore 200Go pour les plus connectés sont réservées aux nouveaux clients. Ces forfaits pas chers sont proposés uniquement ce week-end, ne perdez pas de temps !

Le mini forfait 5Go à 4.99€

Vous consommez peu d'internet chaque mois ? Le mini abonnement à 4.99€ par mois disponible jusqu'au 7 mars devrait vous convenir. Ce bon plan B&You est valable sans engagement et sans condition de durée. Vous bénéficierez avec cette offre de 5 Go de data en France ainsi que depuis l'Europe et les DOM. Vous pourrez aussi apppeler et échanger des SMS et MMS sans compter en métropole et en voyage en Europe et DOM.

Forfait 100Go ou 200Go à prix cassés

Pour les plus connectés, Bouygues Telecom a sorti deux forfaits mobiles avec le plein de data jusqu'au 7 mars inclus. La série spéciale 100Go à 9,99€ par mois vous offre une jolie enveloppe Web de 100Go en France et 20Go lors de vos déplacements au sein de l'Europe et des DOM. La série spéciale 200Go est facturée seulement 11,99€ par mois, vous pourrez naviguer sans compter en France avec les 200Go compris. Pour vos usages en Europe et DOM, 20Go sont autorisés.

Par ailleurs, avec ces deux abonnements, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'UE.