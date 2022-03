Poco X4 Pro vs Oneplus Nord CE 2 : lequel acheter ?

Vous aimeriez vous offrir un nouveau smartphone mais hésitez entre le Poco X4 Pro et le OnePlus Nord CE 2 ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à faire votre choix et sélectionner celui qui est vraiment fait pour vous.

Si vous aimez la couleur et les reflets de lumière sur la coque, regardez du côté du Poco X4 Pro qui est extrêmement brillant face à un OnePlus Nord CE 2 plus sobre mais dont le design n’en est pas moins agréable à l’œil et en main. Les bords du Poco sont plus angulaires alors qu’ils sont plus arrondis sur le OnePlus. Ce dernier est plus léger que son concurrent du jour pesant 173 grammes contre 205 grammes et il est aussi le plus fin puisqu’il mesure 7,8 mm de profil contre 8,12 mm pour le Poco X4 Pro. Ce dernier à l’avantage de proposer un émetteur infrarouge sur sa tranche supérieure permettant de le transformer en une télécommande universelle. Sur le côté, il y a un lecteur d’empreinte digitale alors que le OnePlus Nord CE 2 l’a intégré sous l’écran.

Lequel est le plus puissant ?

Si vous cherchez le mobile proposant les meilleures performances, regardez du côté du OnePlus Nord CE 2 qui bat d’une course puce le Poco X4 Pro notamment sur sa gestion de la mémoire. Comptez sur un stock de 8 Go en RAM pour le OnePlus Nord CE 2 alors que le Poco X4 Pro est proposé avec 6 ou 8 Go. Tous les deux peuvent supporter une carte mémoire en plus de l’espace de stockage interne d’un minimum de 128 Go. Pour alimenter le tout, le OnePlus dispose d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh alors qu’il y a 5000 mAh sur le Poco X4 Pro qui doit donc proposer une autonomie plus importante. Les deux appareils se chargent aussi rapidement l’un que l’autre, à 65/67 watts. Leur connectivité est identique dans le sens où ils sont compatibles 5G et Wi-Fi ainsi que NFC et Bluetooth. Ils peuvent accepter deux cartes SIM simultanément.

Quel écran est le plus remarquable et quelle configuration embarquée ?

L’écran le plus grand est installé sur le Poco X4 Pro avec ses 6,67 pouces en diagonale sur sa dalle AMOLED et sa définition de 1080x2400 pixels. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui est appréciable lors des défilements pour obtenir un mouvement fluide, sans saccade. Le OnePlus Nord CE 2 est limité à 90 Hz sur son écran AMOLED de 6,43 pouces.

Enfin, pour la configuration photo, le Poco X4 Pro embarque un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Pour le OnePlus, on peut compter sur la présence des deux derniers capteurs, identiques mais le module principal est 64 mégapixels. Les deux smartphones utilisent un capteur similaire, un 16 mégapixels de Sony pour se prendre en selfie.