Apple dévoile son smartphone le plus abordable, l’iPhone SE 2022 aussi puissant qu’un iPhone 13

Apple a pu présenter ses nouveautés matérielles lors d’une keynote organisée virtuellement. Il s’agissait pour le géant américain d’annoncer la commercialisation de son smartphone de milieu de gamme, l’iPhone SE 2022 mais également une nouvelle tablette tactile et un nouvel ordinateur.

L’iPhone SE 5G 2022 reprend le design de son prédécesseur et ressemble comme deux gouttes d’eau à l’iPhone 8. Il est équipé d’un écran tactile sur une dalle LCD alors que tous les modèles ou presque à partir du milieu de gamme sont désormais dotés d’un écran AMOLED plus qualitatif sur les couleurs et les noirs. L’écran mesure 4,7 pouces avec une définition de 750x1334 pixels et s’inscrit au sein de ce smartphone particulièrement compact. Il mesure 138,4 mm de haut pour 67,3 mm de large et 7,3 mm d’épaisseur. Il fait 144 grammes sur la balance.

Aussi puissant que ses grand-frères avec sa puce A15 Bionic

L’une des grandes nouveautés de cet iPhone SE 5G 2022 est le fait qu’il embarque la nouvelle puce Apple A15 Bionic que l’on trouve également installée au sein des iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Cet appareil profite donc de toute la puissance délivrée avec ce chipset embarquant 8 cœurs.

Comme son prédécesseur, l’iPhone SE 5G 2022 est certifié IP67 ce qui fait qu’il est étanche à l’eau et à la poussière. Pour la partie photo, il est équipé d’un unique capteur à l’arrière de 12 mégapixels associé au traitement d’image propre à Apple. À l’avant, il y a un capteur de 7 mégapixels pour les selfies. Notez la possibilité de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde. Apple promet également une stabilisation vidéo de qualité cinéma et une mise au point automatique continue.

Un iPhone SE désormais compatible 5G

Pour s’identifier sur l’iPhone SE 5G 2022, on peut compter sur un lecteur d’empreinte installé au bas de l’appareil. Il n’y a pas de fonctionnalité de reconnaissance faciale Face ID. Le mobile est désormais compatible 5G est propose du Wi-Fi 6 ainsi que du Bluetooth et du NFC pour le paiement sans contact. L’appareil est animé par le système iOS 15. Apple n’a pas précisé la capacité de la batterie embarquée, ce que le fabricant a pour habitude de faire. Il indique toutefois que l’autonomie est supérieure au précédent modèle. Notez que le smartphone propose un maximum de 256 Go d’espace de stockage alors que l’ancien iPhone SE embarquait au maximum 128 Go.

Le nouveau smartphone Apple iPhone SE 5G 2022 sera disponible en précommande à partir de vendredi 11 mars à 14h pour un prix de 529 € pour 64 Go, 579 € pour 128 Go et 699 € pour la version 256 Go. Les livraisons débuteront le vendredi 18 mars. L’iPhone SE 5G 2022 est décliné en noir, blanc ou rouge.