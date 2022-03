BON PLAN : Obtenez un forfait mobile avec 50Go à moins de 5€

À la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Venez donc (re)découvrir dans cet article le forfait mobile Le petit en promotion, sans engagement et neutre en CO2 de Prixtel ! Encore disponible jusqu'à ce mardi 15 mars, vous pourrez bénéficier de 50Go à 70Go d'internet dès 4,99€ par mois !

Prixtel : un forfait en promotion, flexible et neutre en CO2

L'opérateur Prixtel met en avant depuis quelques jours déjà un forfait mobile avec de 50Go à 70Go d'internet bénéficiant d'une réduction mensuelle de 5€ la première année d'abonnement sur l'ensemble de ses paliers data. Il vous reste encore quelques jours pour en profiter, soit jusqu'à ce mardi 15 mars, 23h59 !

Celles et ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des forfaits proposés par Prixtel, le principe est simple. Chaque forfait mobile se compose de trois paliers data associés chacun à un tarif spécifique. Ainsi, vous pouvez d'un mois à l'autre ajuster votre consommation de data en fonction de vos envies et de vos besoins en payant le prix adapté. Le forfait qui nous intéresse ici est le forfait Le petit. Celui-ci débute à 4,99€ par mois et s'élève jusqu'à 9,99€ par mois pour disposer de 70Go. Nous reviendrons sur l'offre data plus en détail en seconde partie d'article. Notez que la réduction mensuelle court sur la première année d'abonnement, quelle que soit votre consommation internet. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Neutre en CO2 ? Oui, Prixtel s'engage depuis de nombreux mois maintenant dans une dynamique écoresponsable. En effet, il propose des forfaits neutres en CO2 et pour ce faire, il mène des actions de reforestation et de plantation de milliers d'arbres sur le territoire français, plus précisément dans le département du Loir-et-Cher. Celles-ci visent à compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) causées par l'utilisation des forfaits mobiles. L'opérateur ne s'arrête pas là, il accompagne également les agriculteurs à s'inscrire dans cette même dynamique à travers diverses actions opérationnelles. L'opérateur assure qu'il développera ses actions écologiques à mesure que les utilisateurs souscrivent à ces derniers. Son objectif est ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici à 2040 !

Le forfait Le petit : de 50Go à 70Go dès 4,99€

Avec le forfait Le petit, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 70Go en France métropolitaine. Plus en détail, voici comment se présente ce dernier :

jusqu'à 50Go : 4,99€ par mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 50Go à 60Go : 7,99€ par mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 60Go à 70Go : 9,99€ par mois pendant 1 an puis 14,99€

Lors de vos déplacements à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, votre forfait vous fournit jusqu'à 10Go d'internet afin que vous puissiez rester connecté même à l'étranger.

Depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, et plus largement au sein de l'Union européenne, vous aurez l'opportunité de communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité ! Sachez néanmoins que vos communications émises depuis la Métropole en direction des DOM et de l'international seront facturées en supplément.