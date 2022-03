iPhone 14 Pro, voilà à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone d’Apple

À quelques mois de la présentation officielle de la série des iPhone 14, plusieurs rumeurs insistantes font état d’un design assez différent du modèle actuel. Un double poinçon à l’avant pour les capteurs et un bloc photo assez proéminent semblent être des éléments nouveaux. En voici tous les détails.

Le design des iPhone évolue forcément avec le temps mais par touches plus ou moins importantes. Il semble que la prochaine série des téléphones portables de la marque à la pomme marquent une certaine rupture sur certains points du design dont la façade et le bloc optique. En effet, le site 91mobiles.com vient de mettre en ligne des schémas de ce qui pourrait bien être les lignes du prochain iPhone 14 Pro. Ils s’appuient sur des schémas de fabrication d’une source travaillant dans l’industrie.

Deux poinçons à l’avant plutôt qu’une encoche

Les images publiées sur le site montrent clairement l’abandon de la large encoche en haut de l’écran, du moins pour les versions Pro et Pro Max. À la place, on devrait avoir droit à deux poinçons avec un rond et un autre ovale ou en forme de pilule si vous préférez. Ce serait l’emplacement de plusieurs capteurs dont le module photo pour se prendre en selfie. Il y aurait également les capteurs TrueDepth pour la fonction FaceID. Cette nouvelle organisation et surtout l’arrêt de l’encoche marque un tournant pour les façades des iPhone alors que sous Android, ce ne sont plus que les modèles d’entrée de gamme qui disposent d’encoches, les autres étant passés depuis longtemps au poinçon, voire, pour certains à une caméra sous l’écran. Selon le site 91mobiles.com, l’iPhone 14 Pro aurait un écran de 6,1 pouces, comme le précédent tandis que l’iPhone 14 Pro Max est attendu avec une surface d’affichage de 6,7 pouces.

Pour la partie arrière, il semble que le bloc optique se présente comme l’actuel iPhone 13 Pro Max avec des capteurs installés en diagonale et qui sont installés sur une plaque. Le mobile aurait des objectifs qui ressortiraient beaucoup par rapport au reste du dos de l’appareil ce qui provoque une certaine proéminence, selon le site. Ce dernier indique que les schémas sont plutôt fidèles à ce qui va être ensuite réellement produit ce qui signifie que ces lignes pourraient être définitives et qu’il faut effectivement s’attendre à un tel design pour l’iPhone 14 Pro.

