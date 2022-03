Le forfait Free Mobile en promo à 9.99€ par mois, c'est presque terminé !

Alerte ! La promo Free Mobile avec un forfait mobile 90Go à moins de 10€, c'est presque terminé ! Pour bénéficier de ce forfait mobile à prix mini, c'est le moment, dépêchez-vous !

Dernière chance pour le maxi forfait 90 Go à 9.99€ de Free Mobile

Jusqu'au 22 mars, le forfait Free Mobile en série limitée avec 90Go de 4G est vendu au super tarif de 9,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le forfait Free 210Go à 19,99 €/mois.

Si vous vous décidez pour cette offre mobile illimitée, vous profiterez de 90 Go d'internet sur le réseau 4G/4G+ de Free en France métropolitaine. De plus, l'opérateur vous octroie 10 Go de data, et ce, depuis les DOM et depuis toute l'Union européenne. Avec ce forfait de téléphone 4G+, vous aurez également la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS sans compter dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

Le forfait4G/5G de Free avec 210Go au bout d'un an

Si vous décidez de conserver votre Série Free Mobile au-delà de la première année, vous profiterez automatiquement du forfait de téléphone 210 Go de l'opérateur au très bon tarif de 19,99 €/mois. Si vous êtes abonné à une Freebox, le tarif passe à 15,99€ par mois et 9,99€ par mois avec la Freebox Pop. Par ailleurs, les clients Freebox bénéficient de la data illimitée.

Ses 210 Go de data sur le réseau de Free vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, et ce dans la métropole. Par ailleurs, cet abonnement de téléphone illimité comprend 25 Go de data depuis plus de 70 destinations dont l’Europe, la Suisse, l’Australie, les Etats-Unis, le Canada, la Thaïlande, la Turquie, l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Tunisie et plus encore.

Vous pourrez aussi appeler en illimité vers les fixes et les mobiles en France, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS sont à volonté en France et les SMS le sont également vers les DOM. Vous pourrez aussi appeler et envoyer des SMS et MMS depuis l'Europe, DOM, Canada...

En bonus, Free vous offre un accès gratuit au service Free Ligue 1 - Uber Eats avec votre smartphone.