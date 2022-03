Fin des trois bons plans forfaits mobiles avec 40Go, 100Go et 150Go dès 4.90€ par mois à VIE

Si vous êtes à la recherche d'une bonne affaire pour votre nouveau forfait mobile, vous devriez trouver votre bonheur parmi les offres promotionnelles de Syma Mobile ! De 40Go à 150Go à prix cadeau sans condition de durée et sans engagement ; venez les (re)découvrir dans cet article.

Syma Mobile : une offre mobile complète à petit prix

L'opérateur Syma Mobile propose encore jusqu'à ce soir, 23h59, ses trois forfaits sans engagement bénéficiant d'un tarif préférentiel valable sans condition de durée ! Vous pouvez ainsi profiter d'une offre mobile avec 40Go, 100Go ou 150Go à moins de 10€ par mois.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Quel que soit le forfait que vous choisirez, il vous permettra de communiquer et de vous connecter également depuis les pays de la Norvège, d'Islande et du Liechtenstein.

Sachez par ailleurs que des options payantes sont disponibles afin de parfaire votre offre mobile en fonction de vos besoins et envies. En effet, celle-ci peuvent être activées et désactivées en toute simplicité d'un mois à l'autre. "Appels illimités", "International", Internet 5Go en 4G" ou encore "Réseau 5G" (selon conditions) en sont quelques exemples.

Les forfaits 40Go, 100Go et 150Go

Ces trois offres mobiles à petit prix vous permettront de communiquer à votre guise en France métropolitaine comme depuis l'étranger (UE*/DOM). De même, les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM sont intégrés par l'ensemble de ces forfaits.

Idéal pour les petits budgets, le forfait Le cinq est à 4,90€ par mois et vous propose une belle enveloppe data pour surfer sur le net en France métropolitaine compte tenu du prix minime, à savoir 40Go ! 4Go inclus sont dédiés à votre usage internet lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM.

Vous préférez bénéficier de plus de data ? Alors vous pouvez opter pour le forfait 100Go à 6,90€ par mois qui vous offrira 100Go pour votre connexion en France ainsi que 5Go - inclus - lors de vos voyages à l'étranger (UE*/DOM). Avec ce forfait, vous pourrez également profiter gratuitement de l'option "appels internationaux".

Le forfait 150Go, dont le tarif s'élève à 9,90€ par mois, vous permettra, quant à lui, de disposer de 150Go en France, dont 7Go utilisables depuis l'UE* et les DOM. L'option précédemment citée est aussi proposée avec ce forfait gratuitement ainsi que l'option "réseau 5G". Pour souscrire à cette dernière, il vous faudra verser 5€ supplémentaires chaque mois.

*UE / DOM / Norvège / Islande / Liechtenstein