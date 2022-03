4 maxi forfaits mobiles 200Go en promo à seulement 15€ par mois

Vous souhaitez faire le plein de data à bas prix ? Alors cet article devrait vous intéresser... On vous présente un top 4 des forfaits mobiles sans engagement et en promotion avec 200Go à maximum 15€ par mois chez RED by SFR, Bouygues Telecom, Syma Mobile et Prixtel !

RED by SFR : forfait RED 200Go dès 15€ Chez RED by SFR, vous avez jusqu'au 28 mars inclus pour profiter de son forfait RED 200Go à 15€ par mois sans condition de durée ! Celui-ci vous permettra de profiter de 200Go en France métropolitaine ainsi que de 17Go lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM. Amateur de 5G ? L'option "vitesse 5G" est disponible pour 5€ supplémentaires chaque mois. Vous pouvez également souscrire à l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" qui vous coûtera, elle aussi, 5€/mois. Avec le forfait RED 200Go, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement au sein de l'UE et pourrez apprécier l'accès gratuit à l'application RED TV. Bouygues Telecom : série spéciale B&You 200Go à 14,99€ L'opérateur Bouygues Telecom vous laisse jusqu'à la fin du mois pour souscrire à sa série spéciale B&You 200Go à 14,99€ par mois sans condition de durée, soit jusqu'au 30 mars inclus. Cette offre mobile sans engagement vous offre 200Go pour surfer sur le web en toute sérénité depuis la France métropolitaine. Vous voyagez à travers l'Europe et les DOM ? Bouygues Telecom vous fournit 20Go (inclus) pour rester connecté depuis ces destinations. De même, vous bénéficierez des appels, SMS et MMS illimités partout en Europe. Syma Mobile : forfait Le quinze à 14,90€ Syma Mobile, de son côté, vous donne la possibilité de saisir son offre promotionnelle encore jusqu'à demain soir, vendredi 25 mars - 23h59 ! Le tarif de votre abonnement s'élèvera à 14,90€ par mois même au-delà de la première année. Ce forfait Le quinze vous permet de disposer de 200Go en France métropolitaine en 4G, dont 10Go que vous pourrez utiliser en Europe* et dans les DOM. L'option "réseau 5G" est disponible pour 5€/mois. Concernant les communications, l'illimité sera de mise depuis l'ensemble des destinations précitées. L'opérateur prévoit également l'option "appels internationaux" avec ce forfait, et ce, à titre gratuit. * UE + Norvège, Islande, Liechtenstein Prixtel : forfait Le géant à prix réduit Jusqu'au 28 mars inclus, Prixtel met en avant son offre mobile Le géant - neutre en CO2 - bénéficiant d'une réduction mensuelle de 6€ la première année d'abonnement, tout palier data confondu ! Ainsi, pour vous connecter à hauteur de 200Go (dernier palier) en France métropolitaine, il vous faudra verser 15,99€ par mois - au lieu de 21,99€ ! Si vous êtes amené à voyager à travers l'Union européenne et les DOM, vous pourrez disposer de 20Go, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe data globale. Si vous souhaitez souscrire à l'option 5G, votre abonnement mobile vous coûtera 5€ supplémentaires chaque mois. En outre, vous pourrez communiquer sans compter partout au sein de l'UE - DOM et Métropole inclus. Depuis cette dernière zone, vous pourrez également appeler de manière illimitée vers les fixes de l'UE et des DOM ainsi que vers les numéros d'Amérique du Nord.