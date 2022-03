Deux nouveaux forfaits pas chers dont un 100Go à 5.99€ sur le réseau Bouygues Telecom

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à petit prix, vous devriez apprécier les nouvelles offres en promotion mises en avant par Cdiscount Mobile ... Avec 20Go et 100Go d'internet à moins de 6€ par mois, ces dernières sont valables seulement jusqu'au 31 mars, 10h00 ; venez les découvrir dans cet article !

Les nouvelles offres de Cdiscount Mobile

L'opérateur Cdiscount Mobile met en avant deux nouvelles offres mobiles bénéficiant d'une réduction la première année d'abonnement. Pour en profiter, il vous faudra souscrire à l'une ou l'autre avant ce jeudi 31 mars, 10h00.

Notez que ces forfaits sont sans abonnement. Vous aurez ainsi l'opportunité de résilier votre contrat mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Par ailleurs, ces forfaits pas chers ont la particularité de vous permettre de communiquer comme de vous connecter depuis la Norvège, l'Islande ainsi que le Liechtenstein en plus des pays de l'Union européenne et des départements d'outre-mer. Bonne nouvelle, les offres à durée limitée que nous vous présentons aujourd'hui ne font pas exception !

Forfaits 20Go et 100Go dès 3,99€

Quelle que soit l'offre mobile que vous choisirez, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et plus largement depuis l'Union européenne.

La première offre à durée limitée propose 20Go d'internet en France métropolitaine pour la somme de 3,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 9,99€ ! Au-delà des 72€ d'économies réalisées, ce forfait vous permettra de disposer de 7Go lors de vos séjours à l'étranger*.

La seconde coûte la somme de 5,99€ par mois la première année d'abonnement avant de retrouver son tarif mensuel de 12,99€ par mois. Vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 100Go en France métropolitaine et bénéficier de 12Go afin de rester connecté lorsque vous voyagez à travers les DOM et l'Union européenne.

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein