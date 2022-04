Oppo produira ses propres processeurs d’applications pour ses smartphones d’ici 2024

Depuis les dernières années, plusieurs marques de smartphones ont fait le choix de développer leur propre processeur. Apple, Samsung, Huawei, entre autres sont ainsi moins dépendants d’autres fournisseurs et bénéficient d’une parfaite maîtrise des interactions entre logiciels et matériels afin d’optimiser les performances et globalement l’expérience des utilisateurs. Oppo serait sur le point de faire la même chose d’ici 2024.

Plusieurs marques de smartphones ont décidé de concevoir leurs propres galettes de silicium pour les faire fabriquer par différents fondeurs. Par exemple, Apple a fait développer ses processeurs des séries A et a pu en confier la conception à TSMC, plutôt que de faire appel à un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ou le MediaTek Dimensity 9000, par exemple. Samsung, de son côté, conçoit et fabrique ses puces Exynos pour ses smartphones. Huawei procède également de la même façon avec HiSilicon à l’origine des chipsets Kirin. Récemment, Google qui se fournissait chez Qualcomm a décidé de développer son propre processeur, fabriqué par Samsung, le Tensor que l’on trouve sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Grâce à ses intégrations, les entreprises peuvent créer des fonctionnalités spécifiques qui n’auraient pas pu être proposées sur des puces standardisées. Il semble que Oppo prenne la même voie.

Une première puce gravée en 6 nm puis passage à la gravure 4 nm

En effet, plusieurs analystes et notamment le média chinois ITHome pense savoir que la marque Oppo travaille sur le développement d’un processeur d’applications. Celui-ci serait fabriqué par TSMC et proposerait une finesse de gravure de 6 nm. La production de masse pourrait débuter dans le courant de l’année 2023 pour une mise en intégration en 2024. À cette date, Oppo prévoirait déjà de passer à une gravure à 4 nm comme les puces les plus véloces du moment. Ce chipset pourrait intégrer un modem 5G comme le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et le MediaTek Dimensity 9000, entre autres. Toutefois, il ne semble pas encore clair si c’est Oppo qui développera ses propres modems ou utilisera ceux de Qualcomm ou Samsung. Etant donné que le chipset ne profite pas de la plus grande finesse de gravure actuellement techniquement réalisable, il sera très certainement intégré dans des smartphones qui ne seront pas les modèles les plus haut de gamme proposant des performances moindres que les meilleures puces mais servant de test pour Oppo afin d’optimiser les interactions entre logiciel et matériel.

Le processeur gravé en 4 nm pourrait être intégré aux smartphones les plus haut de gamme chez Oppo. OnePlus devrait également en profiter. Actuellement, rappelons que le modèle le plus performant et fer de lance de la marque est le Oppo Find X5 Pro équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.