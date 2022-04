Des Google Pixel plus faciles à réparer avec les composants et kits disponibles chez iFixit

Le géant américain Google vient de conclure un partenariat avec le site iFixit afin de rendre disponible les pièces de rechange d’origine certifiée pour ses smartphones Pixel 2 jusqu’à Pixel 6 Pro et suivants. Le but est de faciliter l’accès aux pièces d’origine à la réparation.

La réparation d’un smartphone n’est jamais très évidente. Volonté du fabricant, contraintes technologiques, les causes sont diverses. Reste qu’outre la réparation à proprement parler, les pièces peuvent ne pas être faciles à trouver non plus rendant plus ou moins délicat la récupération d’un appareil totalement fonctionnel. Afin d’aider les professionnels mais également les personnes suffisamment aguerries pour souhaiter réparer eux-mêmes leurs smartphones, Google vient d’annoncer la mise en place d’un partenariat avec iFixit. Ce dernier s’est fait une spécialité de publier des articles complets sur le démontage des appareils électroniques dont les téléphones portables.

Des pièces d’origine pour les Pixel de Google et des outils adaptés

Le principe de cette démarche est de proposer, sur le long terme, des pièces de rechange authentiques Pixel qui seront disponibles à l’achat sur le site ifixit.com. Les composants des smartphones Google Pixel 2 jusqu’au Pixel 6 Pro sont concernés ainsi que les futurs modèles de la marque américaine. Cela concerne tous les marchés où les Pixel sont disponibles dont la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, entre autres. Les composants tels que les batteries, les écrans, les capteurs photo et bien d’autres éléments seront proposés individuellement ou au sein de kit de réparation iFixit comprenant des outils avec des embouts de tournevis spécifiques et des jeux de spatules ou spudgers.

Les réparations pourront ainsi être plus facilement réalisées que cela soit par un professionnel ou par une personne assez motivée et connaisseuse pour le faire. Il est possible de se rendre sur le site dédié créé par Google pour lancer une procédure, le cas échéant. Plus généralement, Google cherche également à développer ce type de solution pour d’autres marques qui utilisent son système d’exploitation Chrome OS pour les ordinateurs. Avec ces solutions, le géant américain cherche à proposer des possibilités plus étendues pour la réparation et donc l’utilisation de ses appareils pour une durée maximale et donc de moins peser sur l’environnement.