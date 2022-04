Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ : les versions 128 GO et 256 Go en précommande sont déjà en promotion !

Pas encore disponible, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ est pourtant déjà en promotion. En précommandant dès aujourd’hui les versions 128 Go ou 256 Go, vous pouvez bénéficier d’un tarif très avantageux. Nous les avons découvertes en promotion chez Amazon et Fnac. Voici le détail de ces deux offres.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ est en promotion chez Fnac et Amazon

Après la chute de prix concernant le Xiaomi Redmi Note 10S, c’est maintenant le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ qui voit son prix baisser. En le précommandant aujourd’hui, vous pouvez profiter de prix exceptionnels. La version, avec un espace de stockage de 128 Go, est affichée avec une réduction de -7% sur le site internet de Fnac. Il est possible de l’acheter à 419€ au lieu de 449€. Toujours en précommande, il sera disponible à partir du 15 avril. Fnac vous offre en plus un abonnement de 4 mois à Deezer Premium.

Si vous avez besoin de plus de mémoire, c’est chez Amazon qu’il faut aller. La version du Redmi Note 11 Pro+ avec 256 Go est en promotion à -6%. Vous pouvez l’acheter pour 469€ au lieu de 499€. Economisez 30€, tout en profitant d’une livraison et des retours gratuits. Vous êtes ainsi assurer d’avoir le dernier smartphone Xiaomi avant tout le monde. Ce produit est vendu sur la boutique Xiaomi d’Amazon. Le vendeur est donc le constructeur lui-même. Soyez assurés de recevoir un smartphone neuf et de qualité.

Les caractéristiques du tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est disponible en trois couleurs différentes (blanc, gris et bleu). Il pèse 204 g et mesure 163.35 x 76.1 x 8.34 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP53, une assurance contre les dépôts de poussière et l'eau. Pour ce qui est des connecteurs, il comporte un port jack et un port USB Type-C 2.0. Ce mobile est dual SIM (nano SIM). La Note 11 Pro+ 5G est un smartphone équipé d'un écran AMOLED d'une définition de 2400 X 1080 px, de 120 Hz de taux de rafraîchissement et d'une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Sous le capot, le portable embarque la puce Dimensity 920, épaulée par une RAM de 6 Go ou 8 Go. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz. L'appareil est aussi doté d'une puce graphique ARM Mali-G68 MC4. Du point de vue réseau et connectivité, l'appareil a la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil utilise Android 11. Sa batterie de 4 500 mAh de capacité se recharge avec la charge rapide 120 W.

La Note 11 Pro 5G embarque quatre objectifs pour les photographes passionnés, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 108 Mpx et une ouverture relative de f/1.9. Concernant l'objectif avant, il a 16 Mpx de résolution. Par le biais de ce portable, vous pourrez enregistrer des vidéos en 4k.